Borgo, il Santuario di Monserrato diventa un laboratorio di fumetto

Un’opportunità creativa e coinvolgente per i più giovani prende vita a Borgo San Dalmazzo con il laboratorio di fumetto organizzato dall’Associazione Santuario Monserrato ODV, in collaborazione con l’illustratrice Francesca Dutto.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e prevede un massimo di 10 partecipanti, per garantire un’esperienza formativa attenta e personalizzata. Il laboratorio si svolgerà nelle giornate dell’11 e 18 aprile dalle 15 alle 18, presso il suggestivo Santuario di Monserrato.

L’attività si inserisce all’interno del progetto “La collina di Monserrato a 360°”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso linguaggi creativi e accessibili.

Il laboratorio è gratuito e comprensivo di tutti i materiali necessari, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria. Per partecipare è possibile contattare Francesca Dutto al numero 348 313 6173.

A guidare i giovani partecipanti sarà proprio Francesca Dutto, artista con una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione. Fin da piccola appassionata di disegno, ha frequentato il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo e si è diplomata presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Torino. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti case editrici come Gribaudo, Castalia, L’Arciere e LaScuola, oltre a partecipare a mostre collettive di rilievo, tra cui “La Scarpetta d’oro” a Venezia, la Fiera del Tartufo ad Alba e un’esposizione a Roquebrune, in Costa Azzurra.

Un appuntamento da non perdere per tutti i giovani appassionati di disegno e storytelling, che avranno l’occasione di avvicinarsi al mondo del fumetto in un contesto stimolante e ricco di ispirazione.