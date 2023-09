Cuneo, degrado e sicurezza in piazza Boves: il Comune chiude e ripulisce il settimo piano del parcheggio interrato

Non pochi dei residenti di piazza Boves a Cuneo hanno chiamato in causa – negli ultimi giorni, e in riferimento alle vicende di ordine pubblico, degrado e sporcizia che hanno caratterizzato il dibattito pubblico del capoluogo – l’amministrazione comunale della città.

Il parcheggio interrato della centralissima piazza, infatti, viene riconosciuto come il cuore della questione: il settimo piano, ora predisposto per i pullman, è vuoto praticamente da sempre e nel tempo è diventato sede di bivacchi; l’uscita al secondo piano che conduce in via Alba, invece, vede degrado, sporcizia e rifiuti abbandonati. E, inevitabilmente, una responsabilità del Comune.



Il dibattito sulla piazza – che in realtà, negli anni, non si è mai realmente quietato e torna sempre a incentrarsi sulla movida incontrollata, la sicurezza e lo spaccio di sostanze – è tornato ad accendersi dopo la sospensione della licenza per 15 giorni all’Irish Pub. Una notizia che gran parte dei residenti ha accolto con favore, ma che ha ovviamente colpito forte il morale e la fiducia del proprietario Adriano Laugero.





Negli ultimi giorni la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, gli assessori competenti e le forze dell’ordine hanno realizzato un sopralluogo proprio in piazza Boves. Manassero ha dato conto tramite i propri canali social dell’intenzione di chiudere il settimo piano del parcheggio e operare una pulizia e una messa in sicurezza profonde: “Inoltre – ha assicurato la prima cittadina - manterremo i passaggi delle forze dell’ordine sull’area”.