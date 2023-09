Auto si cappotta a Bra in via Re Umberto I

Incidente questa mattina nel comune di Bra.

Un'auto, per dinamiche ancora da chiarire, si è cappottata mentre percorreva via Re Umberto I.

L'allarme è scattato poco prima delle 7 di questa mattina, lunedì 4 settembre. Sul posto ancora in corso l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco con le squadre di Alba per la messa in sicurezza del veicolo, insieme ai Carabinieri di Bra per i rilievi del caso.

Aggiornamento 8.20

La persona all' interno veniva è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata del personale del 118 che l'ha trasferita all'ospedale di Verduno per le cure del caso.