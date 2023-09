Per i musici e sbandieratori albesi, un viaggio nel tempo tra contese e suggestioni medievali

Lo squillo della tromba ha annunciato la "Nobile contesa" e così gli sbandieratori e i musici del Borgo di San Lorenzo sfideranno altri 7 gruppi da tutta Italia. Il sorteggio sarà effettuato domani, mercoledì 6 settembre. L'appuntamento finale è programmato in piazza Zanti a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, per una tre giorni (8, 9, 10) che si annuncia piena di sorpresa, in occasione della Parata nazionale della bandiera. Sui social le diverse compagini si fanno gli auguri, ma tra poche ore ognuno dovrà pensare alla propria esibizione. Gli atleti saranno attesi da un'esplosione di colori, emozioni e adrenalina.

"La cosa che ci piace di più - ci avevano spiegato dal direttivo del Borgo- è la reazione che riusciamo a suscitare nel pubblico, portando le nostre tradizioni. Non importa solo che sventoli la nostra bandiera, ci interessa soprattutto portare il nome di Alba in giro per l'Italia. E che il nostro gruppo si diverta e raccolga i frutti di tanto allenamento".

Lo stesso principio guida i musici e sbandieratori del Borgo della Moretta, che sono, invece, appena tornati dalla "Castrum Diani" di Diano Castello, in provincia di Imperia. Una festa-rievocazione medievale che ha proiettato tutti indietro nel tempo tra tenzoni all'ultimo sangue, giocolieri, improvvisi intrighi di palazzo, trampolieri, falconieri e spettacoli itineranti.

"Un'esperienza davvero incredibile- racconta Luca- sembrava di essere all'interno di un film tra meravigliosi costumi d'epoca e combattimenti con l'uso della spada a due mani. Indimenticabile l'esibizione nella piazza centrale della città e la sfilata per le strade che ha riunito in una festa di colori e suoni tutti gli artisti e i figuranti partecipanti alla manifestazione".