In fase di restauro la lapide partigiana che era stata danneggiata a Roccaforte Mondovì

"Abbiamo smontato il basamento, recuperato il pezzo inferiore della croce e cominciato a capire se restaurarla oppure farla fare nuova." - spiegano dall'associazione Ra.Ro, che dal 2020 si occupa di ricerche e valorizzazione del patrimonio locale e che aveva segnalato i fatti - "In tal caso quella originale non verrà certo buttata via ma verrà conservata e magari esposta a monito di chi la storia la prende a calci, invece che preservarla."