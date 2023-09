Cortemilia: l’infrarosso di Marco Divitini continua a regalare magia

Continua a riscuotere successo la mostra fotografica del Maestro Marco Divitini dal titolo “I castelli, le torri e le chiese dell’Alta Langa nella magia dell’infrarosso” che ripropone immagini surreali dell’Alta Langa sospesa in uno spazio e in un tempo che sembrano eterni. Un armonico insieme di 27 opere che, attraverso la suggestiva tecnica dell’infrarosso, ha finora incantato i visitatori guidandoli in un viaggio onirico. La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre nei seguenti orari: il venerdì dalle ore 10 alle ore 12, mentre il sabato e la domenica dalle ore 17 alle ore 19; ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio turistico di Cortemilia al seguente numero 017381027.

La mostra, voluta e commissionata dall’Unione Montana Alta Langa, si inserisce in un programma di promozione territoriale a cui tale Ente da anni sta destinando attenzioni ed energie.

La particolarità dell’arte dell’autore sta nell’utilizzo della tecnica a infrarosso, in grado di riprendere immagini utilizzando uno spettro che va oltre quello della luce visibile, virando verso il bianco della clorofilla ed eliminando il colore, in quanto considerato elemento superfluo che distrae dalle forme pure e semplici dell’immagine. Un “esperimento” che ha permesso a Marco Divitini di riprodurre territori e paesaggi nella loro dimensione onirica e di farsi apprezzare anche fuori dai confini nazionali.

Il Maestro Marco Divitini, attraverso un post sul proprio profilo personale di Facebook scrive: “Vivere l’Alta Langa è un’esperienza unica. Ho fotografato circa 19 paesi ognuno con le proprie caratteristiche e specificità ma tutti accumunati da paesaggi e scorci mozzafiato. Paesi ordinati e semplici, abitati da persone semplici ed accoglienti. Paesi che hanno tanto da offrire a chi si mostra loro con l’occhio curioso e l’animo sereno. E la tecnica ad infrarosso si è sposata benissimo riuscendo a creare paesaggi surreali sospesi nel tempo. Desidero ringraziare chi ha da subito apprezzato la mia tecnica e mi ha consentito di potermi presentare nel meraviglioso mondo dell’Alta Langa, la dott.ssa Carla Bue e l’Unione Montana Alta Langa, Ente che mi ha commissionato il lavoro. Desidero ringraziare, non per ultimo, il Sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, e tutta l’Amministrazione Comunale per la calorosa accoglienza e per aver accolto le mie opere nella prima presentazione. Ringrazio, inoltre, Lisa Antoniotti che, con il suo sorriso, mi ha accompagnato alla scoperta dei Comuni in oltre 200 km di strade percorse nel torrido caldo di agosto. Ma il ringraziamento più grande va alla splendida terra dell’Alta Langa che mi ha permesso di “viaggiare” in luoghi senza tempo che hanno fatto bene alla mia anima. Grazie a tutti voi e tutti coloro che decideranno di visitare la mia mostra”.

Marco Divitini - Dopo aver immortalato le più belle ville appartenenti al Bel Paese (come Villa Adriana e la Reggia di Caserta) e aver suscitato l’interesse del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, ha esposto nelle prestigiose sale di Villa Aurea che si trova nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento. Ha di recente esposto nel parco archeologico di Paestum e Velia diretto da Gabriel Zuchtriegel (attuale direttore del parco di Pompei). L’artista guarda, vede e narra un modo passato interiore di cui ognuno potrà sentirsi partecipe.