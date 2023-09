Venasca si prepara a festeggiare Santa Lucia, patrona del paese

Da giovedì 14 a martedì 19 settembre si tiene a Venasca la Festa di Santa Lucia, tradizionale evento di fine estate molto caro a tutta la popolazione locale. La manifestazione, che si sviluppa tra momenti religiosi e appuntamenti laici, è organizzata dal Comune e dalla Parrocchia, con il supporto logistico della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, che affianca gli enti per il secondo anno, e la collaborazione delle associazioni locali. Il programma dettagliato della festa è pubblicato sul sito del Comune, www.comune.venasca.cn.it.

"Per Venasca la festa patronale è una tradizione da mantenere perché ci teniamo particolarmente, – dichiara il sindaco Silvano Dovetta – anche se il ruolo di queste feste si è fortemente ridimensionato ovunque negli ultimi decenni. Il programma è ricco anche quest’anno ed è il frutto del lavoro delle tante persone che si sono dedicate a questo evento: ringrazio soprattutto i consiglieri Paola Ferrua e Maurizio Madala, le associazioni locali che offrono sempre il loro instancabile contributo e la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, che ci aiuta dallo scorso anno ad organizzare i nostri eventi autunnali e che ritroveremo in ottobre per un’edizione particolarmente significativa della mostra-mercato La Castagna".

Il primo atto della festa è giovedì 14 settembre, quando si insedieranno in piazza Martiri le giostre, che saranno poi attive per tutta la durata della festa.

Venerdì 15 settembre dalle ore 19.30 Festa della Birra organizzata da Birreria Special e Bar tabacchi Garnero (piazza Martiri), con intrattenimento musicale per tutta la serata. Alle ore 20.15 ritrovo presso il bivio per salire al Santuario di Santa Lucia (strada Venasca/Isasca) e partenza della processione con fiaccolata al Santuario, dove sarà celebrata la messa.

Sabato 16 settembre presso gli impianti sportivi si tiene la Gara di Bocce a petanque, seguita alle ore 20 da una cena a tema (a pagamento, possibilità di scegliere tra menu con fritto misto di pesce o carne; prenotazioni entro mercoledì 13 settembre al tel. 348.9187939 o 346.7416574) e da DJ set con DJ Mux. Nel tardo pomeriggio si tengono le celebrazioni religiose in parrocchiale, con il rosario alle ore 18 seguito dalla messa alle ore 18.30. Alle ore 21 in piazza Caduti si svolge lo spettacolo Su il Sipario, dove musica, intrattenimento e belle canzoni si mescolano in un riuscito mix in cui l’esibizione sul palco di diversi cantanti provenienti da tutto il Piemonte è inframmezzata dagli interventi de I due di notte; conduce la serata Cristina De Stefano, che recentemente ha presentato a Loano la finale di Miss Italia Liguria.

La giornata di domenica 17 settembre sarà dedicata prevalentemente ai bambini: dalle ore 10 alle ore 18 piazza Caduti si trasforma nella Piazza delle Famiglie, con tanti intrattenimenti per i più piccoli, come live painting, truccabimbi e Pompieropoli. Alle ore 16 spazio alla merenda per tutti i partecipanti, offerta dal Gruppo Alpini di Venasca. Il cuore religioso della festa si tiene alle ore 10.30, con la messa solenne con la cantoria officiata dal parroco don Silvio Peirano presso il Santuario di Santa Lucia; altre messe verranno celebrate presso il Santuario alle ore 9 e 17. Alle ore 21 la giornata si chiude con il concerto tributo ai grandi cantautori italiani che vede esibirsi il gruppo Firme d’autore, in piazza Caduti.

Lunedì 18 settembre si tiene, in mattinata, la tradizionale fiera commerciale di Santa Lucia con banchi di mercato nel concentrico. Alle ore 10.30 messa al Santuario, dove alle 16 si svolge una seconda celebrazione religiosa con benedizione dei bambini e dei ragazzi e, al termine, i massari offrono la merenda. In serata, dalle ore 18.30 grande polentata sotto l’ala di piazza Caduti a cura dell’Associazione Alpini di Venasca: è consigliabile prenotare ai numeri 388.6541333 o 349.1731404 e il costo è di 10€ a porzione, con possibilità di asporto se muniti di pentole a 8€. Durante la cena, è prevista l’animazione musicale a cura del Complesso Bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo. La chiusura della giornata è rappresentata come di consueto dal grandioso spettacolo pirotecnico a cura di Ettore Ghibaudo, con inizio alle ore 21.30 nell’area industriale APEA: per la fruizione ottimale è consigliato recarsi sul ponte sul Varaita.

La festa patronale si chiude martedì 19 settembre con la messa per tutti i venaschesi al Santuario di Santa Lucia, alle ore 10.30.

Pochi giorni dopo la chiusura della patronale, ancora un appuntamento a Venasca: domenica 24 settembre si tiene la Festa di San Firmino, con la benedizione dei bambini.