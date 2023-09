Il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce alla rete delle “Città per la Vita”

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo ha accolto nei giorni scorsi la proposta della Comunità di Sant’Egidio aderendo alla rete internazionale delle “Città per la Vita / Città contro la Pena di Morte” – “Cities for life / Cities against the death penalty”, impegnata da anni, in Italia e nel Mondo, per l’abolizione della pena di morte.

La responsabilità e la partecipazione morale richiesta alla Città di Borgo San Dalmazzo trovano fondamento nella convinzione che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, può operare quale soggetto collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo.

“La nostra amministrazione – afferma la sindaca Roberta Robbione – ribadisce ufficialmente con questo atto la ferma e convinta contrarietà ad ogni forma di violazione della dignità personale ed umana e si impegna a fare di questa adesione motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni di rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna abolizionista nel mondo”.