A Rodello la nuova pista di atterraggio per elisoccorso a servizio di tutta la Langa del Sole

Da ieri sera, venerdì 8 settembre, Rodello ha una pista di atterraggio per elisoccorso.

Soddisfatto il sindaco Franco Aledda: “Un progetto per cui ci siamo impegnati dal novembre 2021. Abbiamo acquistato l'area e realizzato l'elisuperficie per tutti i comuni limitrofi. Si tratta di un servizio importante che mancava. Tanto che, nella domanda di contributo, hanno firmato tutti i paesi della Langa del Sole e ottenuto un finanziamento di ben 25 mila euro dalla Fondazione Crc su una spesa totale di 75mila euro. Speriamo di usarla il meno possibile ma ora almeno c'è e possiamo usufruirne tutti”.

Trova spazio di fianco al cimitero, in via San Rocco. “L'elisuperficie è illuminata in modo da consentire anche l'atterraggio notturno. A breve realizzeremo anche una piccola area di manovra per le ambulanze”, aggiunge il primo cittadino.

All'inaugurazione di ieri sera è seguito anche un test di atterraggio. Erano presenti diversi sindaci del territorio, il consigliere della Fonndazione CRC Massimo Gula, i volontari di Protezione civile e della Croce Rossa e molti cittadini.

Fanno parte della Langa del Sole ben 19 Comuni. Oltre a Rodello, la pista servirà Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Bosia, Bossolasco, Castino, Cerretto Langhe, Diano d’Alba, La Morra, Lequio Berria, Mombarcaro, Montelupo Albese, Niella Belbo, Paroldo, San Benedetto Belbo, Serralunga, Serravalle Langhe, Trezzo Tinella.