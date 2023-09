Risveglio tra bicchieri e bottiglie vuote, in via Roma, dopo il Cocktail Fair

Cocktail Fair il giorno dopo. L'evento di ieri, in via Roma a Cuneo, con la presenza di tantissimi giovani, ha lasciato uno strascico di immondizia e di inevitabili segnalazioni. Le foto sono state scattate alle 9, quando nella via principale della città non era ancora passato nessuno a pulire.

Ed ecco che la strada si presentava piena di bicchieri e di bottiglie. Cosa che i residenti, o chi era semplicemente a passeggio, hanno immortalato.

La pulizia è scattata attorno alle 9.30.

Gli organizzatori sottolineano come non fosse competenza loro, ma del Comune. "Noi abbiamo iniziato a smontare tutto subito dopo la fine della serata, cercando di disturbare il meno possibile. Svuotare i cestini o portare via le bottiglie non era in carico all'organizzazione, anche se molti vuoti li abbiamo caricati su un furgone e portati via quasi subito, proprio per cercare di non far trovare tutto a terra stamattina".

Alle 10, comunque, via Roma si presentava perfettamente ripulita