Lo sport chiama e Bra risponde, scendendo… in piazza [FOTOGALLERY]

Quando lo sport chiama, Bra risponde, scendendo… in piazza. Piatto ricco quello di domenica 10 settembre per una vera e propria festa dello sport, declinato nelle diverse discipline ospitate nel parco Atleti Azzurri d’Italia.

Nessun limite di età né di allenamento, quindi via libera al divertimento, che è poi il principale obiettivo di “Sport in piazza”. Aree dedicate a basket, atletica, ballo, stand informativi e spazi gioco sono stati presi d’assalto dai giovanissimi che, sotto la guida di istruttori esperti, si sono cimentati nelle prove allestite dalle associazioni sportive e di volontariato del territorio a partire dall’hockey, che da queste parti vanta una storia di grande tradizione.

Molto apprezzate anche le esibizioni degli sbandieratori e delle scuole di danza e twirling, che hanno coinvolto i più piccoli permettendo loro di riscoprire il senso del gioco e del divertimento che sta alla base dello sport.

New entry la scuola per immersione subacquea, mentre non poteva mancare una palestra a cielo aperto con pesi ed esercizi di fitness moderno, utili per ritrovare il peso forma dopo le vacanze estive.

Se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Atletica leggera, tennis, alpinismo, rugby, ciclismo, scacchi, calcio, pallavolo fino all’arte marziale del judo e del taekwondo, ce n’era davvero per tutti i gusti con tante società partecipanti ben radicate in una città viva, che intende avvicinare il grande pubblico, ma specialmente le nuove generazioni, alle diverse attività sportive: anche quelle meno note.

Come ci ha ricordato il maestro Antonio Carnebianca, un nome importante per Bra e per il judo con la sua cintura nera 8° Dan (il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo per la categoria), il punto di forza è proprio la funzione educativa e sociale dello sport, come fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, di prevenzione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Insomma, un appuntamento che tanto piace alle famiglie, per un giorno testimonial dello sport, inteso come veicolo di benessere, integrazione, socializzazione ed inclusione per tutti.