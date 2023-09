A Villanova Mondovì tutto pronto per la Festa dell'Addolorata

Conto alla rovescia per la Festa Patronale dell’Addolorata a Villanova Mondovì.

"Siamo al lavoro per ultimare gli ultimi preparativi di uno degli eventi più attesi dai villanovesi" - spiegano dal Comune - " Novità e tradizione sono i pilastri portanti della proposta dedicata a tutte le persone che vorranno venire a trovarci durante i nostri eventi. Tradizione vuol dire territorio, produzioni locali, agricoltura: è per questo che abbiamo riportato la rassegna zootecnica nella mattinata di lunedì 18 settembre, in piazza Rimembranza, abbinandola ad un dibattito sul mondo degli alpeggi."

Sempre in linea con il filone della tradizione, il Comune ha organizzato anche una rievocazione storica sportiva, dedicata alla pantalera che si svolgerà in centro paese. L'evento sarà aperto a tutti, con lo scopo di mantenere e portare avanti ricordi del passato.

"Le novità sono molte, - aggiungono dall'amministrazione - a partire da tematiche sociali come l’integrazione e l’inclusione che come amministrazione vogliamo portare avanti, evidenziando come Villanova sia un paese multiculturale e aperto tutti. Altra serata innovativa sarà quella dedicata alla presentazione delle nuove grafiche comunali, che garantiranno una veste accattivante per i nostri canali social, sia per i cittadini che per tutte quelle persone che non conoscono il nostro paese."

Spazio anche ai giovani che, grazie alla collaborazione con i commercianti, avranno la possibilità di partecipare a un momento di festa con un dj set in centro paese nel pomeriggio di domenica.

L’inaugurazione si terrà sabato pomeriggio alle 16.30, a margine dell’incontro “Orgoglio villanovese” presso Villa Corinna.

"Sarà un momento per valorizzare la cultura storica villanovese - concludono dal comune - tramite il racconto del primo volo in mongolfiera avvenuto proprio dal parco che affaccia su corso Marconi, ma anche per dedicare spazio ai neo maggiorenni e alle nostre associazioni sportive che si sono distinte per i loro risultati. Vi aspettiamo tutti alla festa patronale dell’Addolorata!".

Il programma completo è consultabile a fondo articolo.