Al via la prima edizione del Festival del Paesaggio. Diari di terre e di uomini

Prenderà il via sabato 16 settembre la prima edizione del “Festival del Paesaggio. Diari di terre e di uomini”, la kermesse itinerante che, fino a novembre, prevede una ricca serie di appuntamenti con storici, scrittori, giornalisti, musicisti, registi e attori che si confronteranno sul rapporto tra uomini e terra, nello splendido scenario della Langa del Tanaro.

Il festival, parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, pone al centro del dibattito il paesaggio, inteso come terreno su cui prende forma l’identità locale, ovvero il collante tra le comunità, l'ambiente e il patrimonio culturale.

L’identità culturale di cui siamo eredi, infatti, non è la somma di musei, opere d’arte e monumenti, ma un tessuto continuo che aderisce al paesaggio. In questo senso, il patrimonio diffuso è la forma dei luoghi, l'indivisibile fusione tra arte e ambiente che diventa motore di crescita e di sviluppo per le future generazioni.

Da qui la scelta di ambientare un festival itinerante che parla del paesaggio tra le colline della bassa Val Tanaro, dedicandolo in primis alle comunità locali dove il fiume abbandona le montagne per incontrare le Langhe, sue figlie predilette. Qui, colline, pianura e montagne si uniscono in una visuale unica dove le torri antiche di secoli, le chiese affrescate dai pittori medievali e il buon cibo creano un territorio capace di accogliere e di emozionare con esperienze genuine e autentiche.

A fare da mappa alla prima edizione del festival ci penserà il paesaggio umano, culturale, musicale, artistico, personale, interiore, familiare e popolare. Mentre gli appuntamenti vivranno nella cornice dei luoghi d’arte dei Comuni di Bastia Mondovì, Camerana, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Murazzano Priero, Rocca Cigliè, Sale San Giovanni.

Sabato 16 settembre appuntamento con il sociologo e saggista Massimo Introvigne a Bastia Mondovì, nella chiesa di San Fiorenzo

Sabato 16 settembre alle 21 il “Festival del Paesaggio” inaugura la prima edizione a Bastia Mondovì, nella magnifica cornice della chiesa campestre di San Fiorenzo, in cui è conservato il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Circondato dalle rappresentazioni sacre e allegoriche di straordinaria suggestione, Massimo Introvigne, sociologo e saggista, parlerà del rapporto tra paesaggio e mistica nell’incontro dal titolo “Paesaggio e mistica, il paesaggio che parla all’anima”.