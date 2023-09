Boom di presenze alla Fiera del Santuario, per la sicurezza in campo anche i droni della Polizia locale di Borgo

Numeri record quelli della Fiera del Santuario di Vicoforte che, nell'edizione 2023, ha registrato oltre 9mila passaggi nei tre giorni dell'evento.

Oltre 500 gli espositori e gli ambulanti presenti alla manifestazione per la quale è stata necessaria l'interruzione completa, dalle 7 di venerdì 8 alle 22 di domenica 10, della strada statale 28 con deviazione della circolazione sulle strade provinciali.

L'organizzazione si è svolta nei migliore dei modi grazie alla a presenza di 36 operatori ausiliari di sicurezza, 130 volontari di protezione civile impegnati a supporto, una squadra sempre presente di vigili del fuoco con due veicoli antincendio, oltre che alla collaborazione e presenza di aliquote importanti della Questura di Cuneo, della Polizia di Stato, della Polizia Stradale e altri reparti, della Compagnia e Stazione Carabinieri, della Guarda di Finanza oltre a controlli specifici in una giornata della Agenzai delle Dogane.

L'accesso delle persone alla manifestazione è stato organizzato grazie ai parcheggi messi a disposizione dai privati e sono state previste zone riservate ai disabili a ridosso della fiera, molto apprezzati e garantiti sempre liberi con controlli costanti.

Anche quest'anno per il controllo del territorio e l’organizzazione della sicurezza della Fiera è stata organizzato dal Comune con un comando temporaneo di polizia locale, coordinato dall’Unione del Fossanese e dal suo comandante Franco Bruno, ente con il quale è presente una collaborazione stabile, con aliquote e personale in particolare dei comuni di Cuneo 11 operatori, Borgo S. Dalmazzo 4, Alba, Dogliani e Cherasco 2, Beinette, Bra, Farigliano, Guarene e Narzole 1, che con l’unione fossanese 3, hanno garantito in questi giorni la presenza complessiva di 31 operatori con 4 motoveicoli, due pattuglie automontate, 4 pattuglie appiedate e la presenza ai cinque principali varchi e un drone. Per le attrezzature e il personale è stata importante la collaborazione con il comando di polizia locale del Comune di Cuneo.

L’ottimale organizzazione della Fiera e della sua sicurezza, considerata ormai di fondamentale importanza per qualsiasi evento, è stata garantita dalla sinergia tra il Comune di Vicoforte e condotta in primo piano dalla Polizia Locale in forte e completa collaborazione con la Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno consentito, per il secondo anno consecutivo, la completa assenza di espositori abusivi, aspetto molto apprezzato non solo dai visitatori ma anche dagli ambulanti e espositori, che insieme e ai controlli delle forze dell’ordine permettendo a tutti di visitare con tranquillità e sicurezza le aree espositive.

Due i portafogli ritrovati con valori e restituiti integri ai proprietari, ottimo segno di civile convivenza, 4 i telefoni ritrovati e restituiti.

L'aspetto più innovativo di quest’anno, come anticipato, è stato l’utilizzo di droni, sia della polizia locale del Comune di Borgo Dalmazzo coordinati dal suo comandante, Andrea Arena, che di un operatore privato. Previsti in accordo con la Questura all’interno del piano di sicurezza redatto da tecnici competenti, vademecum fondamentale che guidato tutti i giorni gli operatori, i droni sono stati utilizzati al di fuori dell’area della fiera, per avere un fondamentale colpo d’occhio sulla viabilità dell’intera area e soprattutto per verificare a distanza in ogni momento l’effettiva presenza di visitatori e i casi di eccessiva saturazione delle aree, che avrebbero comportato l’interventi per garantire la sicurezza dei partecipanti.

"Quest'anno - dichiara il sindaco Gian Pietro Gasco - "grazie alla collaborazione dei comandanti dell'Unione del Fossanese, di Borgo San Dalmazzo, dei vari comandi, del personale degli uffici spostati temporaneamente nella piazza antistante il Santuario, è stato possibile osservare in tempo reale le immagini riprese dal drone: il riscontro sull'utilizzo di questo dispositivo è stato indubbiamente positivo perché ha permesso un controllo aereo di insieme della fiera permettendo di focalizzare l'attenzione sui punti maggiormente sensibili. Ringrazio dunque tutti gli operatori della Polizia Locale che in tutti i giorni della fiera hanno svolto un lavoro straordinario, tutti i dipendenti comunali, la protezione civile e le forze dell'ordine intervenute."

Il comandante Franco Bruno, riporta un bilancio estremamente positivo del lavoro svolto: "Le Polizie Locali hanno dimostrato in questa Fiera la capacità di organizzare la sicurezza di questi importanti eventi, in collaborazione sinergica e utilizzando attrezzature specializzate di cui dispongono, come il nucleo motociclisti di Cuneo e innovative come il nucleo droni di Borgo San Dalmazzo, che con la collaborazione con tutte le forze di polizia e ai servizi sanitari e tecnici dei Vigili del Fuoco, hanno consentito di ottenere risultati importanti anche grazie anche al supporto tecnologico che ciascun ha messo a disposizione per la migliore riuscita dell'evento."