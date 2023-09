Al via oggi l'Agorà di Confindustria Cuneo: previsti oltre 1.000 "speed date" dedicati alle aziende [VIDEO]

Al via oggi (martedì 12 settembre) la nuova edizione dell’Agorà di Confindustria Cuneo, il salone ‘b2b’ della piccola e media impresa. Che quest’anno raddoppia su due giorni e unisce i propri sforzi alle agenzie per il lavoro, in un appuntamento che non solo vede – come di consueto ormai – imprese di tutti i settori espandere la propria rete di contatti conoscendosi a vicenda, ma anche prendere preziosi contatti utili a incrementare il proprio organico.

Nell’iniziativa – che vede coinvolti nell’organizzazione anche il Comitato provinciale Piccola Industria e il Centro Servizi per l’Industria – si organizzano oltre 1.000 appuntamenti di circa 15 minuti ciascuno, veri e propri “speed date”. La giornata di domani (mercoledì 13 settembre), invece, vede l’approfondimento sulle Risorse Umane giocato sul raggiungimento della massima sinergia possibile tra le professionalità in attesa di occupazione e le aziende stesse.



“L’obiettivo dell’iniziativa è facilitare il contatto tra le imprese che fanno parte della grande famiglia di Confindustria Cuneo per condividere progetti e avviare nuove collaborazioni – commenta Alberto Biraghi, presidente del comitato provinciale Piccola Industria -. Le nostre imprese richiedono figure altamente qualificate in ambito tecnico e da qui la nuova formula di Agorà HR in collaborazione con le Agenzie per il lavoro, che ha subito raccolto l’interesse delle nostre associate”.