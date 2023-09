L'ascensore inclinato si ferma qualche giorno: salirà in Svizzera per la revisione di un componente

Dal 18 al 22 settembre l’ascensore inclinato dovrà osservare un periodo di fermo in quanto occorre inviare una componente di sicurezza (il cosiddetto paracadute che interviene in caso di un avaria a tutti gli altri sistemi di sicurezza presenti sull’impianto) alla casa madre in Svizzera per una revisione generale. Nello specifico, si tratta di un sistema che interviene se l’ascensore supera la velocità massima prevista e rischia di andare a sbattere. Attraverso il limitatore di velocità, il sistema fa scattare il paracadute posizionato su una guida metallica che in poche decine di centimetri blocca meccanicamente la cabina sulla via di corsa.

Dopo quasi 15 anni di servizio, questo componente, certificato e unico per l’impianto di Cuneo, ha richiesto un primo intervento dopo il collaudo annuale del 9 agosto per garantirne il corretto funzionamento.

Vista la sua durata in servizio, si è però deciso di procedere ad una revisione generale al fine di preservarne la funzionalità e l’efficienza nel tempo, in quanto componente fondamentale nella catena di sicurezza dell’impianto, al fine di salvaguardare l’incolumità dei passeggeri.