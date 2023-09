Un successo la nuova edizione di “Sport in piazza”

La scorsa domenica 10 settembre un lungo corteo di sbandieratori haaperto l’edizione 2023 di Sport in Piazza.

Come saluto inaugurale, inpiazza Caduti per la Libertà si sono susseguiti gli interventi delSindaco Giovanni Fogliato, dell’Assessore allo Sport Daniele Demaria edella signora Riccarda Guidi, che ha ricordato il marito Attilio Bravi,atleta braidese che fu sette volte campione italiano nel salto in lungonegli anni ‘50 e una volta nella staffetta.

Nel suo discorso ha iniziatoparlando della storia di Sport in Piazza, manifestazione che ha avutoorigine nella provincia di Cuneo, e ha sottolineato il parallelo tra lavittoria di Attilio Bravi alle Universiadi del 1959 e le medaglieconquistate da Anita Gastaldi alle Universiadi dello scorso agosto inCina.Al termine, il corteo con gli sbandieratori in testa si è diretto alparco Atleti Azzurri d’Italia di viale Madonna dei Fiori, dove oltretrentacinque società sportive hanno offerto ai partecipanti lapossibilità di assistere alle dimostrazioni e di cimentarsi nei varisport: dal twirling e l’hockey su prato, discipline in cui le squadrebraidesi eccellono, agli sport tradizionali come la pallapugno,l’arrampicata, il triathlon; dagli sport “della mente” come gli scacchie la dama, alle arti marziali, le discipline coreutiche oltrenaturalmente ai più noti calcio, basket, pallavolo, tennis, atletica.New entry tra le proposte di quest’anno, il rugby.

Il bel tempo ha favorito il regolare svolgersi della manifestazione, cheha registrato un elevato numero di partecipanti e che ha costituito peri più giovani un momento di svago prima della ripresa dell’annoscolastico.

Oltre a divertirsi, gli under 18 che hanno partecipatoall’evento mettendosi alla prova in almeno dieci tra le disciplinesportive presenti con uno stand hanno potuto anche partecipare allaspeciale lotteria che vedeva in palio una bici, un monopattino e unoskate. Presente alla manifestazione anche radio BraOnTheRocks, che nel corsodella giornata ha intervistato in diretta i campioni delle diversediscipline.