Si indaga per scoprire chi ha rischiato di ferire seriamente un biker a Paesana

A Paesana proseguono le indagini per dare un volto e un nome a colui che nei giorni scorsi ha teso un filo metallico trasversalmente a una strada comunale, a un’altezza di circa 200 centimetri da terra, con l’evidente intento di impedire l’accesso soprattutto a biker e motociclisti. Così facendo l’uomo ha ferito al collo un commerciante in pensione di Savigliano, che quella strada in discesa la stava percorrendo a velocità sostenuta a bordo della propria mountain bike.



Dai primi sopralluoghi compiuti si è facilmente verificato che il filo utilizzato è di quelli che, collegati alla batteria di un’auto, sono in grado di trasmettere piccole scariche elettriche e che vengono abitualmente impiegati per recintare una mandria di mucche o un gregge di pecore, non permettendo loro di vagare senza meta in pascoli o boschi.



A conferma di quanto appena scritto il fatto che gran parte del filo usato e rinvenuto sul luogo del gesto criminale fosse ancora avvolto nella sua caratteristica bobina. Proprio il difettoso ancoraggio di quest’ultima al terreno ha evitato che l’accaduto si trasformasse in tragedia, provocando al malcapitato ciclista danni più gravi delle lievi ferite provocategli.



Per questo e altri motivi le indagini sarebbero quindi indirizzate verso qualche margaro della zona. Chiunque sia stato, il soggetto in questione rischia una sanzione amministrativa da parte del Comune e guai maggiori da parte della giustizia penale.