Mondovì si anima con la “Mondovì Music Run”

Un’intera giornata dedicata al movimento e alla condivisione, nell’ottica di animare le vie e le piazze di Mondovì con momenti di socializzazione intergenerazionale che sappiano altresì trasmettere valori legati al benessere fisico e psicologico. Due, in particolare, gli eventi che sabato 16 settembre vivacizzeranno l’intera città nel nome dello sport e del divertimento: dapprima “Sport in Piazza”, quindi la prima edizione della “Mondovì Music Run”.



"Una novità, quest’ultima, che accanto a manifestazioni già affermate come 'Sport in Piazza' l'Amministrazione sta proponendo a cittadini e visitatori. Unire sport e musica per divertirci ad ogni età vuol dire lanciare un messaggio chiaro: viviamo insieme la nostra città, continuiamo a costruire Comunità" il commento del sindaco, Luca Robaldo.

Una camminata non competitiva che si snoderà per cinque chilometri nel cuore di Mondovì, accompagnando ogni fruitore a ritmo di musica. "La Mondovì Music Run come straordinario momento di aggregazione nel nome della musica, dello sport e del divertimento" ha aggiunto l'assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Un'occasione per vivere appieno la nostra città e, in particolare, i quartieri dell'Altipiano e di Breo, storiche aree urbane a vocazione residenziale e commerciale. Una camminata non competitiva che suggellerà un pomeriggio imperdibile grazie alla nuova edizione di "Sport in Piazza", quest'anno ancora più inclusiva grazie all'impegno dell'associazione Sport-in che promuove attività sportive per le persone con disabilità. La Mondovì Music Run, in effetti, è pensata per essere condivisa da tutta la famiglia, animali domestici compresi, e intende diventare un appuntamento annuale che amalgama funzioni aggregative a finalità più inclusive e formative. Il benessere sportivo da una parte, il respiro ludico dall'altra: Sport in Piazza e Mondovì Music Run, insomma, come simbolo di una comunità monregalese più vivace, partecipe e unita".

È ancora possibile iscriversi alla Mondovì Music Run online al seguente link (https://www.irunning.it/gara.php?id=41805&ts=19597) oppure giovedì 14 settembre dalle 17 alle 19 presso Associazione La Funicolare - NoSignal, via Piandellavalle 15/A.