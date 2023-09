Numeri da record per la settima edizione del festival Illustrada di Mondovì

Si è conclusa lo scorso weekend la settima edizione del Festival Illustrada, una manifestazione dedicata alle famiglie, agli appassionati di illustrazione e libri per ragazzi e agli illustratori e aspiranti tali.

Circa 4.000 visitatori hanno varcato la soglia dei Giardini del Belvedere e di via Francesco Gallo, che il 9 e 10 settembre hanno ospitato: 9 laboratori creativi, 5 ore di letture ad alta voce, 3 mostre, 6 presentazioni e talk nel “Salotto del Libro”, una lezione magistrale, 4 ore di portfolio review, 3 eventi serali e 40 espositori provenienti da tutta Italia per la Mostra Mercato.

Marco Somà, illustratore e presidente di Illustrada Associazione Culturale: “Nel 2017, alla prima edizione, ci sarebbe sembrato impossibile un festival di questa portata. Siamo molto felici per la quantità di persone che credono in noi e che sono arrivate da ogni dove per trascorrere un weekend dedicato all’illustrazione e alla letteratura scritta e disegnata. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà l’edizione del 2024, che nelle nostre menti inizia già a fare capolino.”

Il concorso

Tra i momenti di rilievo del Festival c’è stata la proclamazione del vincitore della prima edizione del concorso “Il mio primo libro di figure” per Illustratori esordienti promosso da Illustrada Associazione Culturale in collaborazione con Gribaudo e con il patrocinio di Autori di Immagini che ha visto la partecipazione di oltre 100 iscritti.

Il Premio è stato consegnato nella splendida cornice di Palazzo Fauzone Relais ad Anna Mosca che vedrà, nel corso del 2024, le sue illustrazioni pubblicate nel nuovo albo scritto da Matteo De Benedittis Il libro gigante. Le tavole originali verranno inoltre esposte in una mostra all’interno della prossima edizione del Festival Illustrada.

Massimo Pellegrino, direttore editoriale di Gribaudo, sottolinea: “Gribaudo segue con particolare attenzione il Festival Illustrada fin dal suo esordio e ha sempre messo a disposizione la professionalità dei suoi editor e dei suoi grafici dedicando uno spazio alla portfolio review presso Palazzo Fauzone Relais alla ricerca di nuovi talenti da svelare e premiare. Uno dei punti di forza di Gribaudo è proprio quello di curare con particolare attenzione ogni aspetto della realizzazione di un libro e riteniamo di grande importanza anche la ricerca continua di nuovi illustratori e di nuove forme espressive giovani e piene di energia in questa fucina di talenti”.

Dopo la portfolio review dello scorso anno sono arrivate a pubblicare con Gribaudo: Cinzia Santi che ha illustrato “L’albero che conta” e I”l grande libro delle coccole” di Barbara Franco (in libreria a ottobre). Irene Ruiu che ha illustrato: “Il tuo primo album” di Barbara Franco. Valentina Basso che ha illustrato Gira le emozioni, Io e il mio nonno e Io e la mia nonna di Barbara Franco (in libreria a ottobre). Nicoletta Benella che ha illustrato “Mindfulness per i più piccoli” e “Geografia per i più piccoli” di Barbara Franco e “I racconti di Natale di Louisa May Alcott” (in libreria a novembre). Giada Bosi che ha illustrato “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montgomery nel file appare sottolineato.

Il Festival Illustrada continua

Illustrada torna a novembre nelle scuole di Mondovì e dintorni, dove porterà circa 60 laboratori creativi con illustratori di fama nazionale e internazionale. Quest’anno saranno coinvolte le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria e l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Le classi dalla 4^ elementare alla 3^ media avranno modo di incontrare autori e autrici grazie alla rassegna “Scrittori a Scuola” promossa dalla Biblioteca Civica di Mondovì e coordinata dallo scrittore Marco Tomatis che precisa: “Grazie a Illustrada e Scrittori a Scuola, più di 2.000 bambini e ragazzi avranno l’occasione di incontrare illustratori e autori di fama internazionale direttamente in classe.”

Il Festival lllustrada è un progetto di Illustrada Associazione Culturale realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì e ATL, e con il contributo di Fondazione CRC, Banco Azzoaglio, Master Security, ECAT Orologi e Campane e Barbera Bilance, Universidad Cesar Vallejo, Rotary Club di Mondovì e Associazione La Funicolare.