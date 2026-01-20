Morad ospite a Collisioni: il fenomeno del rap europeo ad Alba il 5 luglio

Arriva finalmente la conferma di Morad, primo headliner internazionale della tradizionale Giornata Giovani di Collisioni in collaborazione con Banca D’Alba, che domenica 5 luglio vedrà in Piazza Medford una vera e propria maratona di concerti all’insegna della musica urban e dei nuovi linguaggi della contemporaneità.

Morad, rapper spagnolo di origine marocchina amatissimo dagli under 22 di tutta Europa, con una media di 14 milioni di streaming settimanali su Spotify, ha iniziato a rappare con gli amici a 14 anni tramite audio su WhatsApp. Il suo impatto non si misura davvero negli streaming, ma per strada: nei suoni che si sentono nei parchi, in metropolitana tornando dal lavoro, nelle auto che passano con i finestrini abbassati, fino ai corridoi delle scuole superiori, con il suo ultimo singolo che si diffonde di telefono in telefono. In tempi di algoritmi e di campagne marketing invasive, il trionfo di Morad, artista multiplatino, headliner nei maggiori festival europei, è il trionfo della verità. L’elasticità del suo flow gli permette di saltare dalla drill alla trap, dal rap classico allo UK garage. Senza un'etichetta discografica alle spalle, senza essere passato alla radio, in modo autogestito e genuino, Morad è riuscito a entrare nelle classifiche come uno degli artisti più ascoltati, raggiungendo i 100 milioni di visualizzazioni nel 2020 con inni come "Motorola", "Normal" o "Yo no voy".



Ma il concerto di Morad è solo uno dei numerosi live previsti nella lunga maratona della Giornata Giovani di Collisioni di domenica 5 luglio, a cui si potrà assistere con un ticket unico che darà accesso a tutti i concerti.



I biglietti per la giornata di domenica 5 luglio a Collisioni saranno disponibili in prevendita su TicketOne e sugli altri circuiti autorizzati a partire dalle ore 14 di domani, mercoledì 21 gennaio e nei punti vendita da lunedì 26 gennaio.





