Bene Vagienna apre il 2026 con la Fiera della Beata Paola e la rievocazione del Miracolo delle Rose [VIDEO]

Bene Vagienna dà il via agli appuntamenti del 2026 con la tradizionale Fiera della “Beata Paola”e la relativa rievocazione storica del miracolo delle rose con oltre 300 figuranti.
Appuntamento il 25 gennaio per celebrare la “Signora di Bene”: la Beata Paola Gambara Costa.
Non si tratta di un carnevale, ma di un appuntamento con la storia che vedrà come protagonisti la Beata Paola e il suo corteo con la consueta sfilata in costume nel suggestivo centro storico.
Guarda nel video l'intervista al sindaco Claudio Ambrogio:
Tra gli appuntamenti più rilevanti, domenica 25 gennaio, ci saranno la fiera, lo spettacolo di falconeria e la rievocazione dei momenti più significativi della vita della Beata Paola, con il celebre Miracolo delle Rose. Non mancheranno appuntamenti enogastronomici e una speciale escursione gratuita con ricerca simulata del tartufo nero, organizzata dall’ATL del Cuneese (attività su prenotazione ).