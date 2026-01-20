Bene Vagienna apre il 2026 con la Fiera della Beata Paola e la rievocazione del Miracolo delle Rose [VIDEO]

Bene Vagienna dà il via agli appuntamenti del 2026 con la tradizionale Fiera della “Beata Paola”e la relativa rievocazione storica del miracolo delle rose con oltre 300 figuranti.

Appuntamento il 25 gennaio per celebrare la “Signora di Bene”: la Beata Paola Gambara Costa.



Non si tratta di un carnevale, ma di un appuntamento con la storia che vedrà come protagonisti la Beata Paola e il suo corteo con la consueta sfilata in costume nel suggestivo centro storico.

Guarda nel video l'intervista al sindaco Claudio Ambrogio: