Premiati i vincitori di #portamilassu2023: un abbraccio virtuale divenuto reale per ricordare Luca Borgoni

Si è concluso il 9 settembre con una premiazioni ricca di emozioni, abbracci e sorrisi la quinta edizione del fotocontest #portamilassu2023 per ricordare Luca Borgoni, giovane alpinista cuneese che perse la vita, a soli 22 anni, sul Cervino l’8 luglio 2017.

Mamma Cristina, papà Vittorio e la sorella Giulia hanno accolto i partecipanti finalisti (sono stati oltre mille gli scatti pervenuti) provenienti da tutta Italia. Tra quelli arrivati da più lontano @mora_francesco dalle Marche, @vdpfreelancer da Trento, @unavitadiscatti dalla provincia di Sondrio e poi @lisawetha ( la famiglia Aretini) da Firenze che hanno partecipato al concorso per ricordare, insieme a Luca, la figlia Rebecca deceduta sulle Alpi Apuane il 22 agosto 2022

Tra i finalisti anche fotografi di Roma, Arezzo. Aquila, Vicenza, Treviso, Pordenone, Brescia, molti liguri e piemontesi naturalmente. Tra loro anche @barontain ( Don Marco Barontini) il Don dei 4000! Molto attivo sui social che in questi giorni da parroco di un piccolo paese di montagna in Val Sesia sta iniziando ad intraprendere il ruolo di rettore di un seminario.

Due ore trascorse in famiglia, quella dei Borgoni, che con grande cuore e amore per il loro Luca hanno saputo trasformare il momento del ricordo in una festa, in un grande e caloroso abbraccio che è sicuramente riuscito ad arrivare Lassù. Incontri e scambi virtuali si sono trasformati in amicizia reale, in commoventi momenti di empatia e condivisione. La voce di Luca è stata magistralmente interpretata dalle letture dell’attore e doppiatore Nanni Pappagallo dolcemente cullato dalle note del pianoforte del maestro Lorenzo Martini.

A tutti i finalisti è stato consegnato il fotolibro realizzato dalla famiglia Borgoni contenente i 40 scatti finalisti

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che sin dal primo anno sostengono questo foto contest: Fondazione CRC, Associazione Culturale Territori, CuneoFrames, Rifugio Teodulo 3317 m nel comprensorio di Breuil Cervinia, Salewa Store Cuneo, Pasticceria Arione, Caffè Piazza, Cartoleria Calcagno , Cantine Manfredi, Fuoritempo strumenti musicali.

Ecco la classifica e le motivazioni

Sezione Video

PREMIO RELLS @garrou_luca (Prali)

“Un video che solo chi vive la montagna come parte di sé sa realizzare.

Da lassù tutto appare migliore e si impara a conoscere meglio se stessi e gustare a fondo le proprie emozioni che, se vissute con chi si ama, dureranno per sempre!”

Sezione Foto

PRIMO CLASSIFICATO @pels_foto ( Saronno)

“ Uno scatto semplicemente perfetto frutto di una tecnica ineccepibile! Ottima l’interpretazione del Portami lassù: l’immagine è, infatti guidata nell’ascesa, dalla stria luminosa che sembra condurla verso l’infinito

SECONDO CLASSIFICATO @astrotuppo (Volvera)

“ Uno scatto che ci aiuta a comprendere il meraviglioso posto che occupiamo nel mondo e nell’universo e ci proietta verso l’infinito”

TERZO CLASSIFICATO @mattprs.raw (Asolo - Treviso)

“ La vera protagonista è la luce che accentua i disegni delle rocce creando una scenografia naturale piena di mistero.”

QUARTO CLASSIFICATO @andrea.immovilli ( Savona)

“ Composizione perfetta! Ogni soggetto occupa una zona triangolare creando un’armonia unica e meravigliosa!

QUINTO CLASSIFICATO @isaiamarco_ ( Savigliano)

“ Condizioni perfette, zero inquinamento luminoso, la notte che avanza. Ci si ferma e si guarda lassù!”

