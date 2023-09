Staffetta Resistente: il 23 settembre in bici per l'ambiente verso Paraloup

Staffetta Resistente, verso Paraloup in bici per l’ambiente il prossimo 23 settembre.



La Staffetta resistente è una pedalata amatoriale con giochi e attività lungo la salita che raggiunge Paraloup, la borgata partigiana in Valle Stura a 1360 m.



A distanza di ottant’anni dall'arrivo a Paraloup dei primi partigiani della banda Giustizia e Libertà da Madonna del Colletto (Valle Gesso) - era il 19 settembre del 1943 - le staffette resistenti risalgono in bici a Paraloup.

Con coraggio e consapevolezza le staffette della Resistenza recapitavano fogli ciclostilati cuciti nelle fodere dei cappotti e nascosti nei tubolari delle bici. Così, lungo il percorso verso Paraloup, tutti i partecipanti in bici come vere staffette partigiane ai posti tappa incontrano prove da superare e recapitano messaggi di resistenza e di lotta al cambiamento climatico.



La start line è per sabato 23 settembre, alle ore 9 in Largo Audiffredi a Cuneo, presso lo stand del Cuneo Bike Festival. Dalle 8.30 è aperto l’accreditamento. Per chi desiderasse salire a Paraloup in gruppo, è a disposizione dalla tappa start a Cuneo un accompagnatore cicloturistico del Bike Park Tajarè e l’itinerario è quello del lato Stura del Parco Fluviale. Tutte le staffette possono partire anche da luoghi diversi e salire a Paraloup in autonomia, su sentieri o su strada, con il vincolo di passare nei posti tappa (Cuneo, Vignolo, Rittana, Chiot Rosa di Rittana) segnalati nella mappa scaricabile dal sito. Nei posti tappa, grazie al coinvolgimento del team del comitato organizzativo e dei volontari, le staffette partecipano a prove e giochi, con la cura creativa di Marco Malinki.



Alle ore 14, dopo il pranzo barachin per picnic sui prati preparato dal ristoro della Borgata e compreso nel costo del pacco gara, Roberto Cavallo, eco-runner e divulgatore scientifico e la famiglia Correggiari di Geografie Interne raccontano le loro esperienze in un talk dal palco del teatro all’aperto di Paraloup.

Alle 15 l’artista Domenico Olivero illustra l’opera di land art collettiva: un’installazione non permanente, che deperisce con il tempo, di richiamo alla tematica ambientale e con l’ispirazione dei contenuti del Museo dei Racconti.

Segue la premiazione del Fanta staffetta.

Per partecipare alla Staffetta Resistente è necessario iscriversi e versare la quota del pacco gara da 20 €. Il pacco gara comprende: stampino Ciclista resistente, numero gara, lasciapassare, mappa con la segnalazione dei posti tappa, regolamento del Fanta staffetta, gadget del Cuneo Bike festival e degli sponsor, buono per il pranzo al ristoro di Paraloup.

Le iscrizioni alla Staffetta resistente si chiudono il 19 settembre. Per iscrizioni e informazioni: www.nutorevelli.org