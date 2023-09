A Grinzane consegnate le 18 borse di studio. "Lottate per i vostri sogni e non arrendetevi"

A Grinzane Cavour è arrivato nei giorni scorsi il momento della consegna delle 18 borse di studio agli studenti residenti più meritevoli. Si tratta di una tradizione consolidata per il Comune, grazie anche alla collaborazione di alcune aziende locali (Mondo, Sebaste, Vezza, Dromont e Tabui). Sono stati consegnati tre riconoscimenti (250, 150 euro e 100) suddivisi per la scuola primaria e secondaria, istituti tecnici, licei e università.

Molto soddisfatti il sindaco di Grinzane Gianfranco Garau e l'assessore all'Istruzione Elena Grimaldi: "Il progetto delle borse di studio è un'iniziativa che ci sta molto a cuore perché crediamo che ragazzi meritevoli come quelli che ogni anno partecipano vadano premiati per il loro costante impegno a scuola ma anche in altre attività extrascolastiche quali volontariato, attività musicali, teatrali o culturali. Ringraziamo le aziende del territorio Dromont, Gruppo Vezza, Mondo, Sebaste, tabUi che ci supportano, tutti i ragazzi che hanno partecipato e le famiglie che quotidianamente li seguono nel loro percorso di crescita".

Tra le aziende che hanno aderito c'è anche tabUi, come spiega il ceo e fondatore Giorgio Proglio: "Si tratta di un'iniziativa in cui crediamo molto e in cui ci piace investire. Agli studenti ho ricordato l'importanza della parola perseveranza, ho cercato di spronarli a non mollare alle prime difficoltà e a continuare a lottare per i propri sogni e obiettivi".