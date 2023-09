Oltre 180 persone hanno detto no alla violenza sulle donne con la Cisl Run

Ieri, 13 settembre, a Cuneo la violenza di genere e sulle donne ha subito la prima sconfitta con la grande partecipazione alla prima edizione di CISL Run “corriamo insieme verso la libertà”.

Oltre 180 i partecipanti. Donne, uomini e famiglie con bambini hanno detto sì alla libertà delle donne alla violenza.

Con inizio alle 18.30, si è svolta la gara non agonistica di 6 chilometri su un circuito che ha avuto la partenza e l’arrivo alla sede provinciale della Cisl di Cuneo.

La prima edizione di Cisl Run è un’iniziativa ideata e fortemente voluta dal Segretario generale della Cisl cuneese Enrico Solavagione affiancato dalla Responsabile del Coordinamento donne Cisl Tiziana Mascarello, dalla Responsabile dello Sportelo antidiscriminazione Damiana Olivero e dal Coordinatore dell’iniziativa Daniele Racca.

I numeri parlano chiaro, la violenza emerge sempre più. Grazie alla Casa Rifugio Fiordaliso, dal 2014 ad oggi sono state accolte 36 donne con 47 bambini.

Nelle strutture di primo e secondo livello sono state accolte dal 2014 ad ora, 65 donne con 85 bambini.

Inoltre, sono state effettuate dalle operatrici 14 interventi a domicilio per donne in situazione di vissuti violenti e le chiamate ricevute dalle operatrici della Cooperativa Fiordaliso dal 2014 ad ora sono 217 (di cui 7 solo negli ultimi 10 giorni).

“Abbiamo lavorato all’iniziativa con grande entusiasmo e convinzione - ha dichiarato il Segretario Generale UST CISL Cuneo Enrico Solavagione -, avendo un obiettivo preciso in testa, portare il nostro concreto contributo alla lotta contro la violenza sulle donne".

Lo slogan “corriamo insieme verso la libertà”, significa liberare queste donne dalla dipendenza economica, culturale e psicologica. La Cisl insieme al Coordinamento Donne, ha creduto fortemente perché servono sempre più atti concreti e noi ci siamo messi in gioco.

Un semplice gesto che per queste donne vuol dire molto: solidarietà, vicinanza e sostegno con un messaggio chiaro: non siete da sole.

Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito a questa iniziativa che non è stata solo ludico/sportiva ma anche un obiettivo per recuperare risorse da destinare alle donne vittime di violenze. Noi, con questo gesto concreto ma anche simbolico, pensiamo di entrare a far parte di quella rete che è a sostegno di queste persone affinché non si sentano sole.

Il messaggio della Cisl è forte e chiaro: noi ci siamo, siamo in campo, siamo vicino a voi, vogliamo essere di supporto e affiancarvi, sostenervi affinché possiate riappropriarvi della vostra vita.

Come Cisl, conclude il Segretario Solavagione, ringraziamo anche il Presidente della Provincia Luca Robaldo per la concessione del Patrocinio, la Sindaca Patrizia Manassero che sempre molto sensibile a questa tematica e i Volontari della Croce Rossa di Cuneo e tutti gli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa.

Il ricavato della gara non agonistica verrà interamente devoluto dalla Cisl Cuneo al Comune per la lotta contro la violenza sulle donne.