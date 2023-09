Il teatro si fa in tre per ricordare don Gianfranco Marengo e per aiutare il Centro di prima accoglienza di Alba

Ricordare don Gianfranco Marengo, dal 1994 al 2003, direttore della Caritas di Alba e a lungo parroco di Magliano Alfieri e fare qualcosa di concreto per il Centro di Prima Accoglienza di via Pola: sarà il teatro che proverà a fare questa magia grazie allo spettacolo "Premiata merceria Spatusso" della compagnia Il nostro teatro di Sinio, per la regia di Oscar Barile. L'ingresso a offerta libera servirà, infatti, a finanziare il progetto Caritas Vicaria della Langa "Ristrutturiamo il Centro di prima accoglienza albese".

Tre saranno gli appuntamenti: il primo venerdì 22 settembre alle ore 21, presso il Salone Polifunzionale di frazione Sant'Antonio, a Magliano Alfieri (via IV Novembre 43). Le altre due repliche saranno a Sinio presso il Nostro Teatro (via Regina Margherita 6): sabato 23 settembre alle ore 21 e domenica 24 settembre alle ore 16.30.

Per chi volesse partecipare alla sottoscrizione è possibile anche effettuare un bonifico diretto a Caritas Vicaria della Langa (causale “per ricordare don Gianfranco”): IBAN IT49O0853027220000000254734.