2003-2023, Caos A.D. Cuneo compie vent'anni: grande festa domenica 17 settembre

“Un amore a prima vista, ma la vera passione è venuta col tempo”.

Così Federico Graziano, titolare divdi Caos A.D. Cuneo, descrive il suo rapporto con Fumetti e Videogiochi. Ha 44 anni, è originario di Genova, e quasi metà della sua vita l'ha trascorsa nel negozio in corso Nizza 64.

Nel 2003 ha aperto il punto vendita a Cuneo, il primo a trattare insieme Fumetti e Videogiochi.

Sono passati vent'anni e oggi si è specializzato anche in Retrogaming, Giochi da tavolo, Action figure, e tanto altro.

2003-2023: 20 anni! Un anniversario importante che festeggerà con un grande evento domenica 17 settembre presso il punto vendita. Dalle 15 alle 19 potrete ammirare da vicino la mitica Bumblebee: la Chevrolet Camaro 1978 direttamente da Emmedi Fantech, specializzati in personalizzazioni di modellismo e moviecar.

Super ospite la brillante Lucrezia, diplomata alla Scuola Internazionale di Comics Torino. Gestisce il laboratorio di creatività “Fumettiamo” presso Take5Cuneo e metterà a disposizione la sua arte per tutto il pomeriggio.

Un collaboratore della CRANIO CREATIONS, per provare insieme a voi divertentissimi giochi in scatola

Seguirà un piccolo rinfresco.

“Sono il primo a non crederci, ma è realtà: sono davvero 20 Anni!”, commenta Federico.

Con un pizzico di emozione ricorda come tutto è cominciato: “Catapultiamoci a Genova nel lontano 1997. Il mio migliore amico, nonché compagno di banco dell’I.T.I.S. Luca, mi introduce nel mondo manga e mi porta da CAOS AD, ed ancora studente, inizio a lavorare. Nel 2003 Io e la mia dolce metà, Emanuela, senza la quale non avrei fatto granché (non diteglielo altrimenti se la tira) ci trasferiamo a Cuneo per aprire un nuovo punto vendita”.

Poi sono nati i due figli, “interessati zero al mio lavoro”, ci tiene a precisare ridendo Federico: “Samuele ha 12 anni e gioca pochissimo ai videogiochi; Sophia ne ha 14, legge tanto ma niente fumetti”. Qualche anno fa la moglie Emanuela ha deciso di dedicarsi all'insegnamento ma continua a supportare Federico: “Dopo 20 Anni eccoci qua, sempre operativi, sempre sul 'pezzo' con la stessa voglia e passione di allora”.

Federico non è il classico nerd: “Questo è un ambiente bellissimo, ma è nato tutto per puro caso. Semplicemente mi sono appassionato del mio lavoro. 'Non c’è nessun segreto', come direbbe il papà di Po in Kung Fu Panda”.

Un mercato, quello dei fumetti, che è cambiato radicalmente in questo ventennio: “Da prodotto di nicchia a prodotto di pubblico dominio nell'era post Covid, con vendita diretta e online”.

Così come i videogiochi: “Se all'inizio vendevi console con videogiochi in formato “fisico”, oggi c'è tutto il mondo del digitale e dell'online. Continuiamo a farlo, organizzando eventi e attuando cambiamenti per stare al passo, come per esempio specializzandoci in Retrogaming che funziona tantissimo tra collezionisti e giovanissimi. Tra gli appassionati di videogiochi vintage vanno di moda gli anni '80/90".

Non a caso porta ogni anno lo stand di Caos al Lucca Comics&Games: “Ci siamo da sempre e vendiamo i nostri prodotti vintage. Proponiamo console Nintendo, Sega, Commodore…..

Funziona tutto ciò che è marchiato Zelda e Pokemon. Poi titoli della Play1 come Tomb Rider, Final Fantasy. Da dieci anni organizziamo il pullman che parte da Cuneo per andare al Lucca Comics. Lo faremo anche quest'anno, sabato 4 novembre! Iscrizioni aperte!”

Guardare indietro e pensare che sono passati 20 Anni però fa sempre un certo effetto: “Non mi sarei mai immaginato i percorsi e i visi incontrati negli anni. Ci tengo davvero a ringraziare tutti. Collaboratori, colleghi ed amici che in un modo o nell'altro mi hanno accompagnato e sostenuto in questi anni. Per ultimi, ma non per importanza, tutti i clienti passati, presenti e futuri senza i quali sicuramente non potrei continuare. Grazie di cuore!! Vi aspettiamo Domenica 17 Settembre per la festeggiare insieme!!!”





Per informazioni

Caos A.D. Cuneo

Corso Nizza 64, Cuneo

telefono: 0171 605194

whatsapp:331-8403382

caosadcuneo@gmail.com

Facebook/Instagram