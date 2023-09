Saluzzo, un supermercato della catena tedesca Aldi nel complesso ex Carrefour del quartiere Maria Ausiliatrice

La struttura in via Vittime di Bologna nel quartiere Maria Ausilaitrice di Saluzzo, dove aprirà Aldi

Le previsioni di apertura sono a Natale. L’Aldi, multinazionale tedesca della grande distribuzione organizzata, principale concorrente di Lidl, arriva a Saluzzo, in via Vittime di Bologna, nel quartiere Maria Ausiliatrice.

Occuperà lo spazio vuoto da 8 anni dopo l’uscita dalla piazza cittadina, nel 2015, del Carrefour, che era stato occupato anteriormente dal GS e dal Mega, primo supermercato a Saluzzo, aperto nel 1987.

L’area di vendita Aldi, nel fabbricato di proprietà del fondo immobiliare Atlantic, si estenderà su una superficie complessiva di 1.500 mq, a partire dall’entrata del parcheggio (tra via Torino e corso Matteotti) nella struttura che fungeva da magazzino Carrefour e in quella del vecchio bar.

La parte restante del complesso (circa 900 metri quadri) situata tra il vecchio supermercato, l’ex lavanderia e l’ex farmacia San Giuseppe (ora in via Bagni), aperta in quest’area nel 1995 come farmacia comunale, sarà occupata dal punto vendita saluzzese di Tigotà, brand specializzato in cosmesi e cura della persona.

Nell'area antistante, in via Torino, è aperto anche il punto vendita locale della catena italiana iN'S Mercato.

Per il nuovo polo commerciale che torna a vivere nel quartiere Maria Ausiliatrice sono previste da parte del Comune modiche relative ai posteggi e la messa a dimora di nuove alberature.