“Una Pizza per un Sorriso”: dalla cena di beneficenza 16mila euro per la Residenza Mater Amabilis di Cuneo [FOTO]

Una serata speciale ha illuminato di gioia la città di Cuneo mercoledì 13 settembre, grazie a "Una Pizza per Un Sorriso", la tradizionale cena di beneficenza organizzata dalla rinomata Pizzeria Express Testuggine di corso Nizza.

L'evento, giunto al suo consueto appuntamento annuale, ha raccolto fondi generosi per una causa nobile. Allietata dall'aroma irresistibile delle pizze appena sfornate e dalle prelibatezze del menù caratteristico della serata, la serata ha visto la partecipazione di circa 300 persone.

Ciò che ogni anno rende questa cena davvero speciale è il suo scopo altruistico, che in questa edizione 2023 ha raggiunto il suo apice. L'obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per la Residenza Mater Amabilis di Cuneo, struttura che svolge un ruolo fondamentale nella cura e nell'assistenza dei pazienti della zona da quasi un secolo e mezzo. L'impegno della Pizzeria Express Testuggine e dei suoi organizzatori per questa causa è stato straordinario. La serata ha totalizzato un ricavato incredibile, ben 16.000 euro, somma che ora sarà interamente devoluta alla Residenza Mater Amabilis. Questi fondi contribuiranno in modo significativo a migliorare la qualità della vita dei pazienti ospiti, garantendo loro cure e attenzioni adeguate.





Questa straordinaria iniziativa benefica non sarebbe stata possibile senza il sostegno generoso di numerosi sponsor tra cui Acqua San Bernardo, Balocco, Olimac, Garelli Suzuki, Il Bar Corso e tutti gli altri che generosamente hanno preso parte all’iniziativa. Il loro impegno dimostra quanto sia importante per le aziende locali sostenere la comunità e promuovere il benessere dei suoi membri più vulnerabili.





“La cena di beneficenza 'Una Pizza per Un Sorriso' è molto più di un evento culinario – spiegano Sandro e Anna, titolari della Pizzeria Express Testuggine insieme ai figli Luis e Rosy e al socio Mauro –. È un esempio tangibile di come la generosità e l'impegno possano fare la differenza nella vita delle persone. Questa serata speciale ha dimostrato che, quando la comunità si unisce per una causa nobile, possono accadere cose straordinarie".







Un ringraziamento speciale è rivolto anche a Radio Piemonte Sound, che ha condotto l’asta finale della cena: il momento in cui sono stati messi in palio premi quali numerose maglie e divise da gioco autografate e donate da altrettanti campioni o personaggi dello spettacolo – tra loro la campionessa di sci Marta Bassino, il pilota di Formula 1 Alexander Albon, il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, i cuneesi Marlene Kuntz – o il quadro di Antonio Longo.





In un mondo spesso frenetico, è bello vedere che gesti di gentilezza come questo continuano a riscaldare i cuori di Cuneo. La Cena di Beneficenza "Una Pizza per Un Sorriso" è un promemoria tangibile del potenziale umano per il bene, una pizza e un sorriso alla volta.





Si ringrazia Onemind Solutions di Georgiana Degeratu per il servizio fotografico.