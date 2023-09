Maltempo sul basso Piemonte: Arpa lancia l'allerta gialla sulle valli Belbo, Bormida e Tanaro

L'Arpa Piemonte ha diramato - nel bollettino meteorologico delle 13 - l'allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune aree del Piemonte tra cui la valle Tanaro e le valli Belbo e Bormida sino all'albese (città di Alba compresa).



Si prevedono insomma per il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante, a causa di rovesci e temporali a carattere sparso (oggi) e localmente forti (domani). Uno scenario che deve inevitabilmente mettere in guardia chiunque abiti i territori compresi, ovvero le vallate occidentali e settentrionali del basso Piemonte al confine con la Liguria.



Nel resto del territorio piemontese l'allerta rimane invece verde. Nuovi aggiornamenti domani (16 settembre) alle 16.