Savigliano ospita “Margini”, mostra della nota fotografa Elena Perlino

Sabato 23 maggio alle ore 17, negli spazi della Pinacoteca civica Levis Sismonda, a Racconigi, avrà luogo l’inaugurazione della Mostra “Margini”, della nota fotografa Elena Perlino. La rassegna, promossa dalla Città di Racconigi, è organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda APS insieme alle volontarie ed ai volontari della Pinacoteca civica Levis Sismonda, vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Racconigi ed è stata realizzata grazie ai contributi di Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano e alla collaborazione di Progetto Cantoregi e SOMS. Curata da Anna Cavallera, l’esposizione presenta una cinquantina di opere fotografiche scelte, le quali intendono ripercorrere visivamente la lunga carriera della fotografa di origine saluzzese residente a Parigi, a partire dal reportage Pipeline (2005-2012), passando per Paris Goutte d’Or (2014-2018), Maktoub : Islam d’Italia (2015-2016), sino all’ultimo importante progetto Indian Time (2017-2019). I lavori realizzatihanno ricevuto il sostegno di Magnum Foundation, Open Society Foundations, Centre National Arts Plastiques, Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie e dell'Istituto italiano di cultura di Montreal. Nel corso della rassegna si prevede l’organizzazione di convegni, incontri e serate di approfondimento sui temi toccati dall’esposizione, con la partecipazione delle realtà associative del territorio, delle scuole e di personalità dell’arte e della cultura. "L’arte figurativa si esprime in numerose forme, direi le forme della cultura visiva, le forme del bello. Bello non fine a sé stesso, ma quale strumento di evoluzione dell’uomo. Continua così la stagione dei successi della nostra Pinacoteca, con la fotografia, uno strumento raffinato, capace di cogliere attimi e momenti di vita: grazie ad un’artista come Elena Perlino possiamo emancipare questo linguaggio ed andare oltre agli scatti rubati con lo Smart phone, oltre ad una quotidianità usa e getta. Un ringraziamento ad Anna Cavallera, instancabile curatrice, al presidente Mario Abrate e a tutti i volontari della Pinacoteca, portatori sani di passione che ci confermano che si possano promuovere manifestazioni ed eventi aventi per oggetto proprio la Cultura" - commenta Valerio Oderda, sindaco di Racconigi.

Anna Cavallera, direttrice della Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi e curatrice della mostra, dichiara: "Con la mostra “Margini”, Elena Perlino apre la Pinacoteca ad una nuova stagione espositiva, dedicata al linguaggio fotografico. Attraverso il suo straordinario talento espresso mediante l’immagine, la fotografa conduce il pubblico nella complessità della realtà che ci circonda e ne offre una sua personalissima visione, autentica, dinamica, sensibile e talvolta dura. Mondi e culture lontane ricchi di analogie e differenze, realtà che si intrecciano attorno all’uomo, al suo vivere in un quotidiano talvolta difficile: storie di resistenze e di fragilità, raccolte in oltre vent’anni di ricerca visiva e di lavoro sul campo.

È dunque con grande soddisfazione che accogliamo una firma internazionale della fotografia contemporanea e la presentiamo nel suo territorio d’origine, in quella provincia di Cuneo che la Perlino rende grande grazie alla sua arte e che da tempo attendeva una sua mostra personale.

La mostra, articolata in diverse sezioni che ripercorrono i progetti più importanti della Perlino, quali Pipeline, Paris Goutte d’Or, Maktoub: Islam d’Italia e Indian Time, intende evidenziare le molteplici sfaccettature dell’opera di un’autrice instancabile e curiosa di vita i cui reportage dimostrano come la Fotografia sia molto più di un’immagine ben riuscita, bensì rappresenti un lungo processo che nasce da un’idea, da un’intuizione e si sviluppa indagando, passo dopo passo, storie intime ricche di un’umanità in cammino lungo sentieri sconosciuti. Lo sguardo della Perlino cristallizza ciò che è invisibile agli occhi, con un’attenzione particolare alle sfumature ed ai contorni di persone spesso relegate ai margini".

Orari: sabato e domenica ore 15,30 – 18,30; visite guidate su prenotazione; possibilità di aperture straordinarie su prenotazione per gruppi e scolaresche.

Info: Ufficio turistico di Racconigi - visitracconigi@gmail.com - 392/0811406; Associazione Culturale Carlo Sismonda APS - associazionesismonda@gmail.com; Pinacoteca civica Levis Sismonda - www.pinacotecalevisismonda.it; pinacoteca.racconigi@gmail.com, instagram@pinacoteca_levisismonda; facebook@PinacotecaLevisSismonda