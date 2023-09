“Genius Loci”, un modo nuovo di vivere e raccontare Langhe, Roero e Monferrato

Saper guardare alle tradizioni anche con occhi e strumenti moderni, imparare a raccontare Langhe, Roero e Monferrato in maniera semplice, chiara e innovativa pensando a tutti, in particolare a bambini e famiglie, recuperare il passato, perché a braccetto con il presente si possa costruire un futuro condiviso, partecipato e dinamico. Con queste finalità e questo spirito si muove il progetto #Genius Loci, che grazie all’associazione Associ&Rete e al Comune di Alba, con la partnership di Fondazione Radici, Tabui, Associazione Antichi Mestieri Amici di San Vittore, BikeSquare e il contributo della Fondazione CRC, darà il via ad Alba al primo blogger camp per formare i futuri “lettori digitali del territorio”. Dodici giovani influencer, provenienti da tutta Italia, si prepareranno per raccontare in modo innovativo i nostri territori. Un progetto ricco, un punto di partenza per sviluppare una rete di idee e di strumenti di buona comunicazione. Gli eventi e le iniziative si svolgeranno lungo 3 giorni: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre, tra formazione intensiva, scoperta del territorio, della sua storia, delle sue bellezze e del modo migliore per raccontarle.

“La frase centrale del progetto è ‘Lo spirito dei luoghi si rivela’ e vogliamo aiutare le persone a coglierlo. Il nostro obiettivo è molto ambizioso: creare un team di giovani che possano avere gli strumenti conoscitivi per proporre, a cittadini e visitatori, attrazioni turistiche ed eventi culturali, con un'attenzione particolare al mondo della promozione della lettura e degli autori simbolo del territorio. Durante il weekend del 23 e 24 settembre i partecipanti ‘viaggeranno’ per Langhe, Roero e Monferrato accompagnati da formatori esperti, imparando a raccontare in modo innovativo attraverso i social e costruendo materiali comunicativi efficaci che saranno messi a disposizione quali importanti veicoli di sensibilizzazione”, spiega Anna Rovera, presidente di Associ&Rete.

“Genius Loci sarà in grado di far comunicare in maniera innovativa passato, presente e futuro, lavorando sull’anima più autentica di Alba e delle nostre colline. Per venerdì 22 settembre abbiamo organizzato una serata intitolata ‘Merenda Sinoira e Pantalera’ che avrà le nostre tradizioni come protagoniste: uno sguardo unico per raccontare le piazze, lo sport di una volta, i mestieri di un tempo e i sapori della nostra infanzia. E non è un caso che, prima dell’esibizione sportiva, ci sia una tipica merenda sinoira sotto i portici del municipio di Alba. Durante la serata lanceremo anche un podcast sulla Pantalera, insieme alla Fondazione Radici: sarà visibile su YouTube, sulla pagina Facebook del Comune di Alba e, in seguito su visitalba.eu. Questo percorso fa parte della strategia che stiamo portando avanti per riaffermare la centralità della cultura e della tradizione nella narrazione di chi siamo e di come ci vogliamo raccontare ai turisti che guardano Alba come una meta di valore identitario”, afferma Emanuele Bolla, assessore al Turismo della Città di Alba.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

ORE 18.30 – APERTURA WEEK END #GENIUSLOCI

ORE 19.30 – SERATA “MERENDA SINOIRA E PANTALERA” – organizzata dalla Città di Alba sotto i portici del Municipio, in piazza Risorgimento.

MERENDA SINOIRA aperta alla cittadinanza, previa iscrizione a turismo@comune.alba.cn.it

SABATO 23 SETTEMBRE

ORE 9.00 – TOUR IN E-BIKE. IL TURISMO LENTO, SOSTENIBILE E DI PROSSIMITÀ – formazione a cura di tabUi, CEO Giorgio Proglio, con le biciclette di BikeSquare. Attività a numero chiuso.

ORE 14.00/18.00 – DALLA MEMORIA AL TURISMO DEL FUTURO. LA FOTOGRAFIA – formazione a cura di Fondazione Radici, direttore Marcello Pasquero e Fotografo Bruno Murialdo. Attività a numero chiuso.

ORE 15.00/18.30 – RIEVOCAZIONE STORICA ANTICHI MESTIERI – organizzata dal Gruppo Antichi Mestieri “Amici di San Vittore” di Priocca, sotto i portici del Municipio, in piazza Risorgimento. Attività aperta alla cittadinanza.

ORE 20.30 – INVESTITURA DEL PODESTÀ – piazza Risorgimento. Serata aperta alla cittadinanza.

DOMENICA 24 SETTEMBRE

ORE 9.30/17.00 – LE LANGHE A MISURA DI FAMIGLIA. COME COMUNICARE – formazione a cura di TRIP4KIDS, Laura Ogna e Margaret Dallospedale. Attività a numero chiuso.