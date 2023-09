Inaugurata a Centallo la prima edizione del Motoincontro d'autunno

Questa mattina il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa ha inaugurato la prima edizione del Motoincontro d’autunno.

All’evento hanno partecipato molti amministratori locali e dei comuni limitrofi e tantissimi motociclisti arrivati da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria.

Oggi e domani Piazza Don Gerbaudo sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà gli appassionati che potranno curiosare tra gli stand delle case motociclistiche, dei marchi di abbigliamento ed accessori, parteciperanno alle numerose iniziative ed assistere agli eventi in programma.

Alle 10 di questa mattina è partito il primo appuntamento in programma: un tour nelle langhe in moto con aperitivo lungo il percorso e rientro per il pranzo convenzionato al Food Park, l’area ristorazione ufficiale allestita dal Pala CRF in Piazza Don Gerbaudo. In collaborazione con Caffè Italiano e il birrificio Trunasse, il Food Park apre da sabato mattina fino a domenica sera: street food, menù completi, birra artigianale e tanta musica.

Il programma le esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, un susseguirsi di evoluzioni ed acrobazie di moto da seguire con il fiato sospeso, l’animazione by Fantaroby – 2 wheels adventures, musica live e dj set by Sandon.

Dalle ore 18 si apre il Motoincontro Party No-Stop con altre esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, la cena presso il Food Park e la musica live con la band “NO WAY”: un mix di spettacoli, musica dal vivo e buon cibo.

La giornata di domenica, invece, inizia alle 8,30 con l’apertura delle iscrizioni, degli stand e del Food Park. Alle 9,30 è prevista la partenza del tour delle tre valli in moto con aperitivo lungo il percorso e rientro per il pranzo convenzionato al Food Park.

Alle 12 il momento clou del raduno: la benedizione delle moto impartita da “Don Biker” seguita dai 58 secondi di rumore in onore di Marco Simoncelli e di tutti gli amici scomparsi.

La domenica pomeriggio, dopo la benedizione ed il pranzo presso il Food Park, si susseguono le esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, musica e animazione fino alle 19.

A fare da cornice a tutte le attività in programma dal sabato pomeriggio alla domenica sera sono gli stand del settore: dalle case motociclistiche alle aziende leader per abbigliamento ed accessori, dalla pelle alle patch e ai caschi.

Confermata anche a Centallo la Charity Partnership con la Fondazione Marco Simoncelli Onlus e il SUPER SIC DAY. Presso lo stand ufficiale della Fondazione, presente nei due giorni dell'evento, i visitatori possono scoprirne le iniziative, come la nuova Sic Card, le attività umanitarie intraprese negli ultimi anni e diventare sostenitori attivi iscrivendosi sul momento, per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli che SuperSic ha sempre affiancato alla carriera di pilota e per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco.

Sabato e domenica pomeriggio sono previste anche delle iniziative dedicate ai bambini: prove di guida su mini moto e POMPIEROPOLI - Pompieri per un giorno a cura dell’Associazione Nazione Vigili del Fuoco sezione Cuneo.

In alternativa l'iscrizione può essere fatta in loco, direttamente in Piazza Don Gerbaudo presso lo stand del Motoclub Fossano.





L’accesso a Piazza Don Gerbaudo è libero e gratuito.