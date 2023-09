Trecento partecipanti alla Camminata Sportabili Alba in Movimento

“Se posso fare questo posso fare tutto” è il loro motto.

SportAbili Alba ha organizzato ieri, domenica 17 settembre, la 4a edizione della 'Camminata Sportabili Alba in Movimento -Trofeo Mercatò', che ha registrato circa 300 iscritti, evento immancabile del programma sportivo annuale del sodalizio.

L’associazione di promozione sociale APS e sportiva dilettantistica ASD, con sede a Roddi, conta più di 400 atleti attivi nelle diverse discipline, 10 istruttori specializzati e 90 volontari appassionati e generosi, per oltre 3000 ore di sport praticato durante l’anno.

Abbiamo intervistato il vice presidente Roberto Giacosa: “Premetto che intitoliamo al gruppo Mercatò la nostra corsa/camminata non competitiva per ringraziarli dell’importante sostegno che non ci fanno mai mancare. È un appuntamento che si sposa con la ricerca dell’inclusione sociale tra disabili e normodotati, obiettivo che la nostra associazione persegue tramite la pratica sportiva. Proprio come ci ha esortato a fare Orsola Bonino, garante per le disabilità del comune di Alba, nel suo intervento di saluto ai corridori presenti”.

La giornata ha coinvolto gli appassionati di podismo, fra cui gli amici storici della Pam Mondovì, le squadre GSR Ferrero e ASD Gruppo Podisti Albesi, molti camminatori e simpatizzanti. Si è sviluppata su un percorso di circa 4 chilometri, in gran parte sterrato, da ripetere due volte.

Continua Roberto Giacosa: “La manifestazione non ha finalità competitive, ognuno ha affrontato il percorso che attraversava il lungo Tanaro con il proprio passo, chi con le proprie gambe, chi con quelle di un compagno, come Luigi che ha percorso il tracciato sulla sua carrozzina spinta dal papà: grande papà, che come per tutte le edizioni non ha voluto far mancare al figlio l’emozione della corsa. Ad esempio tra i ragazzi della comunità l’Accoglienza, c’era anche Mauro, atleta non vedente, che ha percorso il tracciato accompagnato da Michela, che gli ha descritto passo passo quello che lei vedeva”.

Una festa che ormai sta diventando tradizione.

“Per ringraziare i partecipanti sono stati premiati i gruppi più numerosi che hanno aderito, il gruppo amatoriale “Famiglia allargata” (51 iscritti), il gruppo podisti Ferrero (32), il gruppo Podisti Albesi (19), il gruppo Pam Mondovì (9) e il gruppo Alba Rugby (8). Direi che è stata una bella giornata di sport, anzi di Sportabili Alba!” conclude Giacosa.

Per tutte le attività dell’associazione il sito web è www.sportabilialba.org