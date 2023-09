In 280 a Montemale di Cuneo per la 4^ edizione della “Camminata per #gabo28sempre”

Un cuore grande realizzato in pellet dietro cui scattare una foto ricordo, quello contenente dei portachiavi azzurri con su scritto “#gabo28” e quello invece lungo il percorso, accanto ad un pilone di una Madonna.

Avrebbe 25 anni Gabriele. Da 8 anni il suo sorriso, la sua delicatezza e la sua spensieratezza continuano a vivere nel cuore di Ma&Pa, i suoi genitori, in quello degli amici e di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Ieri, domenica 17 settembre, erano in ben 280 persone e 30 amici a quattro zampe per la 4^ edizione della “Camminata per #gabo28sempre”, organizzata nel ricordo di questo giovane di Caraglio, deceduto a soli 17 anni in seguito ad un incidente.

Grandi e piccini insieme: partenza dal Municipio di Montemale ed un percorso lungo le strade che Gabriele amava percorrere. Un emozionante esserci, di affetto, indelebile memoria e vicinanza.

“Lui per noi è voce - dicono i genitori Barbara e Tiziano - che insistente chiama, quella magia che resta nell’aria, quel silenzio che si ama”.

La camminata, il pranzo tutti insieme e l’offerta libera: ad essere raccolti 1.500 euro, ricavato interamente devoluto all’Itis Mario Del Pozzo, per mantenere efficiente l’aula d’informatica dedicata a Gabriele.

“È stato bellissimo vedere tutte queste persone per lui - continuano i genitori - e vedere tutta questa generosità. Ci teniamo a ringraziare tutti di cuore. Il tempo passa, purtroppo ma anche per fortuna, perché i ricordi dell’incidente sono dolorosissimi. C’è un tempo però che resta, presente ed immutato, sarà con noi per sempre”.

La giornata è stata possibile grazie agli sponsor: Acqua Sant’Anna, Emporio Home, Gelapajo, La Poiana, Milone pane e dolci, Macelleria Serra Remo e Terrabau educazione - nutrizione.