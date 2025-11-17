Vent'anni per la Colletta Alimentare in Granda: oltre duemila volontari in campo per la solidarietà nel Cebano-Monregalese [FOTO]

Cresce in Piemonte il contributo dei cittadini alla colletta del Banco Alimentare che si è svolta, lo scorso sabato 15 novembre, anche in Granda, con l'adesione di numerosi punti vendita anche nell'area Cebana e Monregalese.

A livello regionale si registra un +3% rispetto al 2024 con 692 tonnellate di cibo raccolto. L'edizione 2025 dell'iniziativa solidale, in provincia di Cuneo, dove si svolge da vent'anni, ha segnato un aumento con la raccolta di quasi 100 tonnellate di cibo.

La colletta è stata resa possibile grazie al coinvolgimento dioltre 2.500 volontari, cittadini singoli e membri di associazioni, come Caritativi, Caritas, San Vincenzo, Papa Giovanni XXIII, Alpini, Protezione Civile Alpini, Protezione Civile comunale, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Agesci-Scout, Donatori di Sangue, Ass. Carabinieri, Rotary-RotarAct-InterAct Club, Lions-Leo Club, Volontari Ospedalieri, LILT, Azione Cattolica, Volontari parrocchiali, ragazzi degli oratori e scolaresche, che hanno presidiato 207 punti vendita.

"La testimonianza tangibile della sensibilità che da sempre contraddistingue le nostre comunità - il commento del sindaco, Luca Robaldo -. Grazie alle decine di associazioni e di volontari che per l’intera giornata hanno presidiato e lavorato nei punti vendita aderenti, al fine di raccogliere i prodotti destinati alle famiglie in difficoltà, ma soprattutto una profonda gratitudine alle persone che ancora una volta hanno voluto agire nel concreto in favore dei più fragili. Un bellissimo esempio di solidarietà disinteressata, effige di una cittadinanza attenta e coesa".

Nel Monregalese in particolare, la Colletta Alimentare è stata attivata in ventiquattro punti vendita tra Mondovì, Bagnasco, Ceva, Garessio, Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì, raccogliendo 9.920kg di merce, già donata agli enti caritativi del territorio.

"Un sentito grazie - dicono dalla segreteria provinciale del Banco Alimentare - a tutti i volontari che hanno prestato il loro tempo ed energia, ai donatori che hanno offerto anche solo un pacchetto della loro spesa per i più bisognosi, ai punti vendita che hanno ospitato l’iniziativa, ai magazzini di stoccaggio delle derrate, a tutti coloro che hanno operato “dietro le quinte” (organizzatori, magazzinieri, chi si è occupato dei trasporti e della segreteria).

Un particolare ringraziamento poi al CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Cuneo per le stampe del materiale cartaceo utile alla gestione dei flussi di merce e al Secondo Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, che ha offerto il proprio contributo mettendo a disposizione risorse logistiche, con mezzi e personale, per il trasporto delle derrate alimentare raccolte preso i punti vendita del capoluogo provinciale. Con la partecipazione a tale iniziativa, le truppe Alpine dell’Esercito si sono confermate ancor più uno strumento pronto ed efficace a sostenere la comunità all’interno della quale sono sempre più integrate".

