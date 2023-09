Saluzzo, si presenta il podcast “Cento giorni dopo – Il caso Damiano”

Nuovo “tutto esaurito” per l’opera teatrale ‘Senza motivo apparente’ che torna in scena per le scuole superiori a Saluzzo, nella mattinata di venerdì 22 settembre prossimo al Teatro Magda Olivero di via Palazzo di città.

Tratta dal romanzo ‘Omicidio in danno del dottor A.’ del compianto scrittore Sergio Anelli, la pièce teatrale è ispirata alla tragica vicenda di Amedeo Damiano, presidente dell’Unità Sanitaria locale vittima di un agguato dai contorni mafiosi avvenuta nel 1987 proprio a Saluzzo.

La colpa di Damiano? Quella di aver cercato di moralizzare la sanità pubblica locale, in mano a insospettabili “colletti bianchi” collusi con pezzi di criminalità organizzata torinese.

L’opera ha come autore ed interprete lo straordinario Christian La Rosa, che a Saluzzo è cresciuto ed ha studiato, che verrà affiancato alla regia da Maria Ludovica Aprile e come assistente ai testi ed alle musiche da Vittorio Gazzera.

Ma non è finita qui, perché nel corso della mattinata - promossa dall’Associazione Libera contro le mafie e dal Comune di Saluzzo - verrà anche presentato il podcast che racconta la vicenda dal titolo “Cento giorni dopo – Il caso Amedeo Damiano” di Francesca Zanni e Enrico Bergianti prodotto da Radio 24.

Molte le voci che animeranno la narrazione, suddivisa in alcune puntate, a partire da quelle dei famigliari del dottor Damiano, sino a quelle di giornalisti, inquirenti, intellettuali, magistrati – alcune anche saluzzesi - che hanno dato il loro contributo nel ricordare questa vicenda, per un lavoro importante in cinque puntate che uscirà ufficialmente su tutte le piattaforme mercoledì 20 settembre prossimo.

Francesca Zanni, è giornalista pubblicista, coordinatrice di redazione, formatrice e correttrice di bozze free lance. Ha esordito nel mondo del podcasting nel 2020 con la serie ‘Irrisolti. I misteri del crimine’ e nel 2022 ha pubblicato ‘Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi’ pluripremiato alla rassegna Italian Podcast Awards nel giugno scorso. Ha realizzato opere per Zanichelli Editore ed è imminente l’uscita del suo nuovo podcast per Radio 24 dal titolo ‘Cento giorni dopo - Il caso Amedeo Damiano’.’

Enrico Bergianti, è un giornalista pubblicista, podcaster e formatore. Collabora da anni con la casa editrice Zanichelli e insegna Audio e podcast al Master in Comunicazione della Scienza della Scuola Internazionale Superiore di Studi Associati di Trieste. E’ stato fonico di presa diretta e co- autore al podcast indipendente “Rumore – Il caso Federico Aldrovandi’ di Francesca Zanni e, con lo stesso ruolo, ha lavorato al podcast ‘Cento giorni dopo – Il caso Amedeo Damiano” prodotto da Radio 24. Per Zanichelli è uno degli autori e delle Voci in agenda e, in qualità di autore, ha collaborato con Chora Media. Come formatore tiene corsi di giornalismo e di podcasting per enti come IFOA, CIS e Nuova Didattica.

“Sono molto interessato ad ascoltare questo podcast, a cui ho collaborato ma che non ho ancora sentito. Questo strumento di fruizione di contenuti audio è molto moderno e apprezzato e sono certo darà un rilievo notevole alla vicenda di mio padre, che solo apparentemente è una storia “minore”.

Ringrazio gli autori e tutti coloro che si sono prestati a questo lavoro corale, che ha come obiettivo la memoria, il non dimenticare un uomo perbene che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa della sanità pubblica””.

“Un pezzo di memoria di una comunità sempre attuale – afferma Giovanni Damiano, figlio di Amedeo, da sempre attivo in difesa della legalità – che desta stupore e incredulità nei giovani perché avvenuto a Saluzzo, dimostrando il loro desiderio di conoscere e non dimenticare”.