Camion sbaglia manovra e rimane in bilico su un ponte a Castelletto Uzzone: intervengono i Vigili del Fuoco

Brutta disavventura quella occorsa nel pomeriggio di oggi, martedì 19 settembre, al conducente di un mezzo pesante a tre assi che, probabilmente a causa di un errore nella scelta del percorso, forse mal consigliato dal navigatore, è finito in bilico su un ponticello lungo una stretta strada comunale che interseca la Provinciale 102 in territorio di Castelletto Uzzone, in Alta Langa.

L’uomo si è trovato nell’impossibilità di muovere altrimenti l’autoarticolato e nel tentativo di scendere dalla cabina è anche caduto nel greto del sottostante torrente, finendo per ferirsi in modo fortunatamente non grave. Per liberare il mezzo è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco.