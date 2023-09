Nella tarda mattinata di oggi (martedì 19 settembre) i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via Cuneo a Mondovì, in seguito a uno scontro che ha coinvolto due autovetture.

Due le persone risultate ferite nell’incidente e trasportate in ospedale dai sanitari del servizio di emergenza 118. Presenti inoltre i Carabinieri di Mondovì per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.