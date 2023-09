Cuneo: al conservatorio Ghedini l'esibizione di Cucchi, Profeta e Franciscone

Giovedì 21 settembre alle ore 20.30 presso la sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini (via Roma 19) si esibiscono Silvia Cucchi al pianoforte, Stefano Profeta al contrabbasso e Paolo Franciscone, docente di Batteria e Percussioni jazz al Ghedini, in un concerto intitolato Trois d'union and the Musical Brain, organizzato in collaborazione con la rassegna musicale Jazz Visions.



La serata prevede un programma musicale inframmezzato da alcuni momenti divulgativi sul rapporto tra musica e neuroscienze: Silvia Cucchi, nel duplice ruolo di pianista e ricercatrice, propone un approfondimento sulla mente musicale vista con lo sguardo della scienza, spiegando tra ascolto e racconto come il cervello sia in grado di comporre musica o di improvvisarla, nel più genuino spirito del jazz.



La partecipazione all'evento, che fa parte della Stagione Artistica 2023 dell’Istituto, è gratuita e non è necessario prenotare. Sul sito www.conservatoriocuneo.it è disponibile il dettaglio.



Silvia Cucchi è diplomata in pianoforte e in arrangiamento jazz al Conservatorio di Torino e si è poi specializzata in jazz presso la Hochschule für Musik di Colonia. Laureata in neuroscienze cognitive, coniuga da anni l’attività concertistica come pianista con un’intensa attività didattica e di ricerca musicale e neuroscientifica.



Stefano Profeta ha studiato contrabbasso al Conservatorio di Alessandria affiancando agli studi classici svariati corsi ad indirizzo jazzistico e in seguito ha approfondito la conoscenza della musica indiana per poi avvicinarsi anche a culture musicali e musicisti di altre numerose tradizioni, da quella occitana fino a quella africana.



Paolo Franciscone è attivo nel panorama musicale dagli anni Ottanta; ha suonato e registrato con grandi musicisti italiani e internazionali e si è esibito in alcuni dei principali festival jazz del mondo. Al Ghedini insegna Batteria e Percussioni jazz.