Morì travolta da un'auto sotto gli occhi della madre: condannato il guidatore

Era l’ottobre 2019 quando la giovane Alessandra Piscioneri, appena quattordicenne, dopo essere scesa dal pullman in corso Vittorio Emanuele a Cardè, venne travolta e uccisa da un’auto sotto gli occhi della madre che la stava aspettando dall’altra parte della strada.

Alla guida dell'automobile, una Volvo, c’era L. M., venticinquenne saluzzese, che venne rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Cuneo con l’accusa di omicidio stradale colposo.

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Attilio Offman, la condotta tenuta dal ragazzo alla guida, considerando anche la poca visibilità dovuta dal buio, sarebbe stata negligente. “La velocità tenuta dal ragazzo era di circa 77 km/h, ben oltre il limite. Il consulente ha spiegato che ai 30 km/h non sarebbe accaduto l'evento mortale. Il conducente dell'autobus ha riferito di aver visto la ragazza scagliata a una distanza di 15 metri. Non si può dire che l'investimento fosse inevitabile, perché la giovane è sbucata all'improvviso, però se l’imputato fosse andato più piano l'avrebbe vista e avrebbe fatto in tempo a rallentare”.

Di diverso avviso la difesa dell’imputato, che ha sostenuto una colpa assorbente da parte della vittima, in quanto sarebbe sbucata all’improvviso per attraversare la strada: “A 45 km/h il consulente d'ufficio ha detto che non sarebbero state possibili manovre diversive. L’impatto avvenne nello spigolo sinistro in uno spazio di un metro solamente, la ragazza è sbucata all'improvviso, in meno di un secondo”.

L.M., che ha già provveduto al risarcimento, è stato condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa, e per altrettanti mesi avrà la patente sospesa. Il giudice ha altresì stabilito la sanzione amministrativa per l’eccesso di velocità.