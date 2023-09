A Cuneo l'incontro con i fotografi Fruzzetti, Mencacci e Nencini

L’associazione Cuneofotografia, con il patrocinio del Comune di Cuneo, Venerdì 29 settembre ore 21 presso la Sala Polivalente CDT – Cuneo Largo Barale 1, ospiterà i fotografi Alessandro Fruzzetti, Mario Mencacci e Roberto Nencini per una serata fotografica molto particolare dal titolo: “Caffè Smeraldo” viaggio nel nostro mondo.

Una serata “a sei mani” in cui i tre autori presentano il loro modo di vedere il mondo attraverso le proprie immagini.



Alessandro Fruzzetti (Collesalvetti, Livorno) si dedica ai portfolio affrontando solitamente temi profondi e sociali con grande sensibilità, Mario Mencacci (Pontedera, Pisa) lavora in particolare come fotografo di strada cercando di cogliere attimi della vita di tutti i giorni con un approccio prevalentemente emozionale, Roberto Nencini (Cecina, Livorno) esperto fotografo con la passione dei viaggi ha documentato con la sua fotografia umanistica persone e luoghi di tutto il mondo vivendoli dall’interno e non come semplice spettatore.



I tre autori presentano in parallelo i loro tre modi, molto diversi, di affrontare la fotografia.



Ingresso gratuito.