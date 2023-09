Cuneo, corso Giolitti si apre a sport e cultura. Manassero: "Sul tema sicurezza massima attenzione e impegno"

"Ci tenevamo a incontrare residenti e commercianti per ascoltarli e confrontarci in modo diretto e sincero: sul tema della sicurezza ci mettiamo la faccia e la massima attenzione, insieme a Prefettura, Questura e a tutte forze dell'ordine con cui lavoriamo quotidianamente anche sulle altre aree critiche".



Commenta così Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, l'incontro occorso nel pomeriggio di ieri (19 settembre) in corso Giolitti. Occasione, il lancio della manifestazione sportivo-culturale che continuerà sino al 29 settembre: sei pomeriggi di sport (con corsi gratuiti) e attività ricreative organizzate dal comitato di quartiere Cuneo centro con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza spazi attualmente preda del degrado, ripopolando il quartiere e creando integrazione.



Un incontro atteso, in cui residenti e commercianti hanno anche portato all'attenzione della prima cittadina, dell'assessora Cristina Clerico e del comandante della Municipale Davide Bernardi gli ormai ben noti problemi di ordine pubblico, sicurezza e degrado.



"Per affrontare la situazione c'è bisogno della collaborazione di tutti; oltre alle azioni di polizia possiamo insieme contribuire a ridare vita sana a questa zona partecipando ad attività come quella sportiva di oggi, organizzata dal Comitato di Quartiere" ha aggiunto Manassero.



"Dal punto di vista del comando di polizia Municipale l'incontro si è rivelato molto positivo, uno scambio di opinioni e informazioni importante – ha commentato Bernardi - . Ben conosciamo le situazioni a cui le segnalazioni dei residenti hanno fatto riferimento, tante criticità che tocchiamo con mano ogni giorno anche noi: le riportiamo in sede di comitato ordine pubblico e sicurezza, con la massima serietà e ci siamo ripromessi di farne altri ancora".



"Ultimamente abbiamo implementato la presenza, anche con servizi congiunti assieme alla Questura, e si stanno aumentando le fasce serali di uscita per i controlli – ha concluso il comandante - . Cerchiamo insomma costantemente di dare risposte tangibili ai residenti".