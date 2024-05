Perlo, inaugurato in Sala San Sebastiano il secondo spazio aperto del paese dedicato all'aggregazione

E’ stata inaugurata sabato la Sala San Sebastiano a Perlo, adiacente al Municipio. È il secondo spazio aperto negli ultimi 4 anni dal Comune dedicato all'aggregazione e allo stare insieme.

Dopo la Bike & Family Park che sta riscuotendo grande successo, perché punto di incontro di camminatori e ciclisti, è stata aperta una nuova sala, recupero di una struttura disabitata che - finanziata grazie a un bando vinto - permette a Perlo di avere per la prima volta nella sua storia una sala capiente dove fare incontri e riunioni soprattutto in inverno.

“Su suggerimento di mio padre è stata intitolata a San Sebastiano perché la storia possa proseguire: a pochi passi da lì diversi decenni fa venne abbattuta una cappella intitolata al Santo, così abbiamo deciso di riprenderne il nome perché il cambiamento deve sempre onorare la memoria – spiega il sindaco Simona Rossotti -. La strategia decisa insieme al vicesindaco Andrea Patrone, all'assessore Riccardo Rossotti e ai consiglieri Nadia Massera Graziella Franco Bruno Rossotti, Silvana Mazzucco e Jose Meistro ci ha portati in questi 5 anni, dal 2019 a oggi a realizzare ben 1,8 milioni di euro di progetti nel Comune di Perlo e a progettare altrettanti 1,2 milioni di interventi in attesa di concessione di bandi.

Un bel successo considerando che il Comune di Perlo conta 100 abitanti. Questo sogno realizzato è stato reso possibile grazie a un gioco di squadra leale e fatto col cuore, grazie a un team di tecnici di assoluta validità Danilo Vassallo Filippo Nicolino Grazia Gazzano con il supporto straordinario dell'ing. Alberto Ferreri.

Avviandoci verso la bellissima conclusione di un percorso che per me dura da quando avevo solo 18 anni nel 1999, sarà bello condividere ancora qualche dettaglio di un pezzo di storia scritto insieme da persone che hanno sempre lavorato in gratuitá: sia io che gli amministratori della squadra non abbiamo mai percepito nemmeno un centesimo per il nostro operato, fatto con volontariato, generosità e impegno”.