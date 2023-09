Paesana, domattina la messa in funzione del velox fisso

Domani mattina alle 8.30, ultimato l'impegno quotidiano a tutela dei ragazzi che a quell’ora entrano a scuola, la Polizia Locale di Paesana rimuoverà le protezioni che attualmente oscurano i cartelli indicanti la presenza di un autovelox fisso prima ad un chilometro e poi a 150 metri dalla segnaletica orizzontale. Sarà l’ultimo atto burocratico prima dell’entrata in funzione dell’apparecchio bidirezionale fisso collocato quasi a cavallo dei territori di Paesana e Sanfront.

Poi, trascorsi 5 minuti o forse meno, il velox avrà tutte le carte in regola per iniziare a fotografare tutti coloro che in quel tratto transitano oltre il limite dei 70 chilometri all’ora (arrotondati a 75 grazie alla taratura del rilevatore, così come prescritto dal Codice della Strada).

Chiare, da parte dell'Amministrazione di Paesana, le finalità di deterrenza che hanno ispirato la posa dell'apparecchio. Il rilevatore è ben visibile, abbondantemente segnalato sia verticalmente che orizzontalmente e in Valle Po tutti sono al corrente della sua esistenza. Nulla a che fare, quindi, con un malcelato desiderio di fare cassa, come qualcuno sui social ha azzardato in queste settimane. Se non si alza il piede dall’acceleratore non vi saranno giustificazioni che reggono, è la posizione di chi ne ha fortemente voluto l'installazione per diminuire la velocità su un tratto stradale di cui è nota da sempre la pericolosità.