Al via a Savigliano il laboratorio teatrale "Attori in corso" con il Teatro Società

Teatro Società presenta il nuovo corso 2023-2024 del Laboratorio Teatrale “Attori in corso”. Si terrà nella Sala Jaffe presso la Biblioteca Civica di Savigliano (Piazza Arimondi,15) ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30, dal 9 ottobre 2023 al 27 maggio 2024.



Il laboratorio a cura di Claudio del Toro vuole dare la possibilità di esprimersi artisticamente attraverso un percorso di alta qualità in un'atmosfera non competitiva e di stimolo reciproco favorendo le particolarità e le potenzialità di ciascuno in un percorso collettivo.



Il laboratorio si svolge con il patrocinio della Città di Savigliano e prosegue la collaborazione avviata negli anni, rafforzata da iniziative che hanno portato, grazie all’impegno degli allievi del corso, il teatro in luoghi non teatrali, quali la Biblioteca Civica Luigi Baccolo, con la rappresentazione dell’opera di Cechov, e il Museo Civico di Savigliano con l’iniziativa “Notte al Museo”.



«L’autore che affronteremo quest’anno – spiga Claudio del Toro - sarà Luigi Pirandello, il grande scrittore italiano che ha cambiato in maniera indelebile il linguaggio teatrale e che più ha indagato il tema della Follia creando magnifici personaggi tra il sogno e la realtà, dimostrandoci che nulla è come appare: “Perché trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni! Eh! Che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi! O con una loro logica che vola come una piuma!” ( Pirandello, Enrico IV atto II)».



Il percorso permette agli allievi-attori di mettersi in relazione con l'altro e con la dimensione scenica favorendo le particolarità e il potenziale artistico di ognuno attraverso il magico gioco del teatro.



Durante il corso verranno utilizzati i metodi Gaulier, Lecoq, e tecniche di improvvisazione finalizzate alla scoperta del pleasure, ossia il piacere di stare sulla scena e ritrovare lo stupore del proprio bambino interiore. Alla fine del percorso è previsto uno spettacolo.



PER PARTECIPARE ALLA LEZIONE DI PROVA GRATUITA E’ NECESSARIO PRENOTARSI



Info: mail claudio.deltoro@teatrosocieta.it o tel 393.925.26.12 (anche via whatsapp)





Claudio Del Toro. Dottore Magistrale in Teatro e Arti della Scena.



Diplomato all'École Philippe Gaulier di Parigi. Riceve 5 stelle dalla critica del British Theatre Guide come attore nello spettacolo di clownerie Goodbye I'm Leaving insieme ad Armando Gonzàlez Medina, al Fringe Festival di Edimburgo 2018.



Ha lavorato per Teatro della Tosse, Marcido Marcidorjs e Anà-Thema Teatro. Collabora con la compagnia inglese Gibbons&Gaulier sostenuta dal Arts Council England ed è primo attore nello spettacolo The Affair. Di recente in scena con Eva Robin’s ed Elena Serra per il progetto Metamorfosi ideato da Valter Malosti.



Già direttore artistico della compagnia La Barca dei Soli (bottega teatrale della Fondazione Live-Piemonte dal Vivo). Da anni conduce laboratori teatrali e workshop in tutta Italia e all’estero.



Nell'estate 2019 porta il workshop sulla figura del Bouffon, presso l'Università Tec de Monterrey, Messico.





Teatro e Società è un’associazione di persone che nella loro attività professionale praticano il teatro in modo molto articolato e vario. TS pensa che il teatro sia un’arte utile. Che, dunque, oltre a essere dotata di grande bellezza, e capace di emozionare e spesso divertire, possa essere, più che un modo per fare spettacolo, un modo per parlare, ascoltare, comunicare, capire, crescere.



Riteniamo che il teatro sia un possibile veicolo di relazioni, utile a rievocare, celebrare, decidere. Con queste idee TS crea e fa creare spettacoli. Teatro e Società, attraverso il lavoro di Claudio Montagna e la ventennale attività della società C.A.S.T. raccoglie e pratica l’eredità di quasi mezzo secolo di storia dell’animazione teatrale torinese. Teatro e Società aderisce al progetto “CorTo-CircuiTo” della Fondazione LIVE-Piemonte dal Vivo, Circuito regionale dello spettacolo.