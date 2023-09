Il Museo Craveri di Bra propone un’escursione lungo la Rocca del Serro

In occasione della Settimana del Pianeta Terra, in programma dall’1 all’8 ottobre, il Museo civico di Storia Naturale “Craveri”, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero, propone un’escursione naturalistica lungo il sentiero “Rocca del Serro” di Montaldo Roero. L’appuntamento è fissato per domenica 1 ottobre 2023. A guidare la comitiva il geologo Marco Terenzi e il direttore del museo Craveri Rino Brancato.

“Lo scopo di questa escursione”, spiegano gli organizzatori, “è la ricerca sul territorio di testimonianze del passato che ci permettano di ricostruire la sua affascinante storia geologica e naturalistica. Durante la passeggiata ci recheremo sul ciglio delle rocche alla scoperta della loro origine e cercheremo fra le stratificazioni tracce fossili di organismi che si sono sedimentati in un antico fondale marino risalente al Pliocene, intorno a 3 milioni di anni fa”.

Ritrovo e partenza alle 9 in piazza a Monteu Roero. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. È necessario indossare abbigliamento da trekking. Per info e prenotazioni: tel. 0172-412010 (lun-ven dalle 8,30 alle 12) mail craveri@comune.bra.cn.it.