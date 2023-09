Guida per dieci anni con patente falsa, privo di assicurazione e senza incidenti: condannato

Per dieci anni aveva guidato con una patente falsa e senza mai avere incidenti. Ma questo non è bastato a farlo assolvere davanti al tribunale di Cuneo dove si trovava imputato per falso.

I.O.B., originario del Ghana, nel marzo 2022 era stato fermato dal Carabinieri di Saluzzo a bordo della sua Meriva privo di assicurazione. Alla consegna della patente però, risultante essere stata emessa nel 2012, gli agenti si accorsero di alcune imperfezioni del documento. L’uomo venne condotto in caserma per qualche accertamento e la patente, dopo essere stata esaminata con la lampada di Wood a raggi ultravioletti, risultò falsa.

Nonostante la richiesta di assoluzione formulata della difesa l giudice ha condannato I.O.B. a quattro mesi di reclusione.