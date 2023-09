AIDDA ospita a Genova l’europarlamentare on. Gianna Gancia

Giovedì 21 settembre importante incontro associativo di AIDDA - acronimo di Associazione Imprenditrici e Donne dirigenti d'azienda - delegazione Liguria.

Ospite speciale è stata l'europarlamentare on. Gianna Gancia che, alla presenza di un folto gruppo di socie liguri, è stata coinvolta nella storia e nella mission dell'Associazione dalla Presidente Avv. Daniela Anselmi.



Nel corso dell’incontro le imprenditrici hanno dato vita ad un interessante scambio di proposte e quesiti con l'europarlamentare piemontese su temi locali e di più ampio respiro, chiedendo attenzione ed impegno presso le istituzioni europee. Le problematiche legate alle vie di comunicazione della regione e i conseguenti impatti su turismo e mondo economico, la normativa fiscale e il sostegno all’imprenditoria femminile, oltre naturalmente ai temi della parità di genere, sono stati alcuni dei contenuti segnalati, importanti non solo per la Liguria ma per la nazione.



“Sono felice di questo incontro con le imprenditrici liguri perché è fondamentale lottare ancora con le donne e per le donne anche attraverso l’associazionismo femminile. Dal mio osservatorio presso le istituzioni europee vedo certamente che alcuni passi avanti sono stati compiuti, ma devo rilevare che ancora molto è da fare, spesso per non tornare invece indietro. Basti pensare alla proposta di risoluzione portata in Europa perchè l’aborto possa essere mantenuto come un diritto acquisito, cioè una pratica accessibile e consentita a tutte le donne di ogni paese europeo nel pieno diritto della scelta personale” - queste le parole dell’on. Gancia, che ha proseguito - “E come non pensare alla decisione di un magistrato italiano di giustificare per motivi culturali e religiosi la violenza perpetrata nei confronti della moglie. L’attenzione deve quindi essere sempre alta come l’impegno a far riconoscere i diritti di tutti e in particolare delle donne.”



Al termine dell’incontro l’Onorevole ha condiviso con le associate, la Presidente Anselmi e la past president Lazzari l’iniziativa legata al calendario “Cancer Woman”, che celebra la bellezza femminile nata dal dolore e consente di raccogliere fondi per dare supporto a chi si trovi a vivere l’esperienza della malattia.